簡約公屋｜元朗項目構想圖曝光　選址近濕地擬建17幢住宅涉2150伙

政府正推動簡約公屋以縮短輪候時間，其中兩幅選址屬於私人土地，一幅由新鴻基發展借出的元朗攸壆路、鄰近錦繡花園的地皮位處濕地緩衝區，發展一直備受爭議。建築署近日委託顧問公司，向城市規劃委員會申請臨時許可，擬在該址興建17幢住宅大樓，全部劃一為三層高，預料可提供2,150個住宅單位，最快2025年初落成。當局今次申請的臨時許可只有3年期，惟簡約公屋的居住期至少達5年，換言之，日後將須為擬議發展申請續期許可。城規會最快6月9日開會討論。



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城規會文件顯示，申請地點鄰近錦繡花園，現為「康樂」及「住宅（丙類）」用地，佔地89,774平方米，擬以0.64倍地積比發展，採用組裝合成建築法興建17幢3層高的住宅大樓，合共可提供2,150個單位，可容納5,550人。項目亦涉及14幢非住用樓宇，包括2幢多用途社區大樓、污水泵房、警衞室及屋宇裝備大樓，另設2個公共交通總站。

料需剷平選址草地建屋

根據提交的設計圖，17幢住宅大樓遍布南、北面兩個地盤，每幢大樓的距離亦相當接近，換言之，現有的綠油油的草地將會被剷平。

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「簡約公屋」元朗攸壆路選址：



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文件：缺乏重要的濕地棲息地

元朗選址其中一個爭議，為北部地盤屬濕地緩衝區，與濕地保育區非常貼近，最新環評報告亦顯示，該處一帶錄得不少雀鳥，集中在地皮對出的牛潭美排水道，單是瀕危的黑臉琵鷺已多達46隻，早前已有環團憂慮發展會危及冬季候鳥的棲息地。

文件引述文獻和實地視察的資料，形容選址「缺乏重要的濕地棲息地」，亦只有少數具重要保育價值的野生動物物種，加上該址並非主要鳥類飛行路線，認為不超過3層高的矮樓並不會影響到雀鳥。

另外，當局又指，會盡量減少在每年10月至3月的候鳥冬季飛行的高峰期（peak wintering season） ，在東北面地盤進行土地平整工程，工程期間亦會減少夜間的光源，以減少對該生態敏感地點的影響。當局認為，相關緩解措施已可將擬議簡約公屋發展對生態影響減到最低。

擬申發展三年臨時許可

文件又指出，申請項目「具有協助政府建設已承諾社會房屋（急切臨時居所）的獨特的角色」，能在短期內提供住簡約公屋，以紓緩居住環境惡劣和長時間輪候公屋家庭的壓力，形容將申請地點用作短暫性房屋發展將樹立適當和可取的先例。當局又強調此項目不會對現有社區設施增加壓力，反而能改善當地社區的支援網絡和服務，而擬議發展的三年臨時性質不會影響申請地點的長遠規劃意向。