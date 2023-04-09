專訪｜女工程師冀助過渡屋破貨櫃簡陋形象　簡約公屋走得更遠

「簡約公屋」首批4個項目預算達149億元，立法會財務委員會在爭議聲下通過撥款。曾參建本港首個以組裝合成建築法（MiC）興建的高樓層的住宅樓宇、科學園「創新斗室」（InnoCell）的工程師呂頴姿（Michele）表示，不論是工程師或是行外人，在大樓的裏裏外外也難以察覺「創新斗室」是「貨櫃屋」，希望項目能打破此刻板印象，在簡約公屋為基層構建新的生活方式。她又指，MiC的另一大優勢是百變，就如她在興建竹篙灣隔離設施時，已在設計中花心思，讓隔離中心可變身成過渡性房屋，令項目完成歷史任務後，仍能走更遠的路。

不過，其上司馬德源則坦言，現階段採用MiC的成本較傳統建築方式貴，單是創新斗室項目已貴約一成，加上受制於本港地盤狹窄，難以預留地方儲存「貨櫃屋」和吊運，在採用MiC上仍有一定挑戰，建議政府檢討現行制度，協助掃除有關障礙。



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有份參與竹篙灣隔離設施建築工程的協興建築集團經理（業務拓展）呂頴姿表示，自己亦曾參與八鄉方艙醫院，以及元朗過渡性房屋同心村等項目，全部均是以MiC建成，隔離設施講求速度，難以兼顧設計，惟從此方艙醫院的「貨櫃屋」印象卻烙印在市民的腦海。

她表示，樓高17層的創新斗室建期同樣快速，工程只耗時一年多，較過渡性房屋多數個月，比傳統工程快一半，但同時能兼顧美觀和舒適的原則，認為市民不論在裏裏外外也會驚嘆：「嘩！呢個係貨櫃屋嚟㗎？」她希望創新斗室能打破「貨櫃屋」的刻板印象，認為即將興建的簡約公屋能在簡約、實用、耐用的同時，亦不失美觀和舒適。

▼1月30日 簡約公屋示範單位曝光▼



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InnoCell就係想業界或者市民睇到，出嚟簡約公屋嘅模樣，唔係大家所諗，一定好似Q Camp（隔離設施）咁……。首先第一，MIC唔係等於貨櫃屋，呢個要重申，希望大家從呢件事會睇到，原來（MiC）係一個新嘅模式，仲係一個新嘅living style。 協興建築集團經理（業務拓展）呂頴姿

簡約公屋造價達260億，平均每個單位成本為86.6萬元，較過渡性房屋貴近30萬元，亦較傳統公屋貴約10萬元，惹起公眾反彈。協興副董事總經理馬德源表示，創新斗室的造價亦較傳統方式貴約一成，但他相信當時MiC是新技術，單一項目只提供500個宿位，令成本增加。

他又提到，創新斗室在工程中亦面對至少四大挑戰，包括要考慮位於颱風區的香港，建築物能否承受到風壓（wind load）、在運輸上限制了「貨櫃屋」的呎寸、亦無法如澳洲一樣封閉一條馬路讓地盤進行吊裝，加上地盤十分狹窄，無空間儲存預製組件，難以暢順、方便地吊運預製組件。

新加坡係用MiC去做啲組屋，即係等於香港嘅公屋，佢哋喺個工地側邊係有個工地畀佢哋empty（清空）咗佢，用嚟做工廠，可以喺隔離，就咁做完（預製組件）之後，搬去隔離就可以上，咁所以喺個運作空間，喺其他外國嘅地方就可能會有好多，但係香港通常啲地盤都好窄，所以喺呢個應用性其實就有好多limitation（限制）。 協興建築集團副董事總經理馬德源

Michele曾兩度與團隊到新加坡取經，她亦認為，過程中有得着，但卻難以將整個模式複製到本港，「佢哋有啲地盤工地，兩幢樓之間嘅距離，係大到可以再加啲machinery（重型機械），但係喺香港，好多情況下可能冇咁優越。」她續指，本港土地不足，地盤相對狹窄，但卻要追趕建期，在吊運、儲存預製組件方面都是難題，工程團隊需要在運輸物流方面「搞盡腦汁」，準確計算流程，讓「貨櫃」一個又一個緊接送到。

馬德源指，在採用MiC時亦有需要考慮運輸等限制，「都有機會MiC係貴咗」，但他認為，現時勞動力短缺，MiC可能是解決此問題的良方。（余俊亮攝）

除了運輸外，其MiC組件的大細超出當時的道路限制，組件亦要經過政府部門審批，過程猶如「過五關斬六將」，但Michele的團隊仍可所有難題迎刃而解，項目現時更成為新MiC工程的指標。

MiC「有辣有唔辣」，到底香港是否仍適合大推？馬德源坦言，在採用MiC時亦有需要考慮運輸等限制，「都有機會MiC係貴咗」，但他認為，移民潮下，工程業界流失率嚴重，前線地盤工人亦無「新血」入行，日後退休潮擴大，不單止會影慢私人項目的進度，更有機會影響到政府程的發展，MiC可能是此問題的良方。

相對嗰個retired rate（退休率）係大過新血（入行率），所以香港建築工人愈來愈短缺嘅話，另一個出路係用MiC預先喺工廠度做，係可以幫手解決到呢個咁基本嘅問題。 協興建築集團副董事總經理馬德源

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他建議政府更新建築條例、處理運輸物流等的問題，將現有難關逐一克服，令本港的建築環境更適合使用MiC。

Michele亦對MiC的未來有信心，更提到MiC的另一個優勢是百變：「我哋做竹篙灣Q Camp（隔離設施），佢（政府）都有諗到，Q Camp唔係forever（永遠）係隔離中心，咁佢都會諗會轉變做過渡性房屋，所以佢叫我哋做嘅時候，要我哋留一啲預設嘅嘢，就可能係有機會可以打通，打通唔影響個結構，就叫我哋要擺定一啲咁樣嘅要求落去。」

呂頴姿（左）去年獲頒「行政長官社區服務獎狀」，讚揚其她致力服務建造業，積極培育行業新血。（余俊亮攝）

她認為日後簡約公屋「功成身退」後，亦可轉變成其他設施，甚至大膽想像日後買樓或會如買車一樣，不再以伙為單位，而是購買module（組件），將組件砌成自己喜歡的家的模樣，並可加購自己喜歡的配件，讓買家能更自主。

入行約10年，仍然年輕的Michele已致力培養新血，尤其是在MiC方面與職場「新鮮人」刷出新火花。其魄力獲得不止獲得行內肯定，更在去年獲頒「行政長官社區服務獎狀」，讚揚其她致力服務建造業，積極培育行業新血。