簡約公屋｜官方指元朗選址生態價值低　環團：考察見10隻黑臉琵鷺

元朗攸壆路、鄰近錦繡花園的簡約公屋項目位處濕地緩衝區，建築署近日委託顧問公司，向城市規劃委員會申請臨時許可，擬在該址興建17幢住宅大樓，預料可提供2,150個單位。申請文件亦附帶生態影響評估等報告指，該址的生態價低，大部份魚塘已被廢棄，亦無錄得大量具有保護重要的野生動物物種，故認為該址生態價值低，可以進行擬議發展。

長春社則質疑，建築署引用未獲城規會批准的生態評究，其實地考察時間僅一日，有違一般生態調查的做法，質疑當局提交的報告的可靠性，亦批評做法有欠公允。她強調，長春社亦曾在近期實地考察，在該處錄得約10隻瀕危的黑臉琵鷺等候鳥，認為該處有生態保育價值，惟當局卻選擇性參考環評資料，亦未有因應選址的生態價值而在設計和規劃上作出遷就，無提及項目結束後的還原措施，促請當局盡快提供更多資料。



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申請文件附帶的生態評估報告指，申請地點分為南、北兩個地盤，現時大部份為灌叢（shrubland）和有水的草地，雖然北部地盤位處濕地緩衝區，惟其周邊的土地已遭受高度人為干擾，認為其生態已與后海灣濕地系統隔絕。報告又提到，牛潭尾排水道的兩側亦遍布農田、草地、灌木叢和魚塘，但認為大部份魚塘已被廢棄，部份甚至已變成非濕地棲息地（non-wetland habitats）。

值得注意的是，報告提到，申請地點已有大量相關的生態數據，而借出土地的新鴻基亦在2019/20年度做過為期18個月的生態調查，認為再無必要進行全面的實地調查，當局亦曾在去年12月進行勘察調查（reconnaissance survey）以核實該址的最新生態狀況。

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「簡約公屋」元朗攸壆路選址：



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報告總結現有數據和實地調查所得的資料顯示，除了牛潭尾排水道和在攸美新村項目管理的濕地外，附近地區亦只有少量具有保護重要的野生動物物種（wildlife species of conservation importance），加上申請地點並非重要鳥類飛行路線，故認為申請地點缺乏重要的濕地棲息地。

當局又指，擬議簡約公屋發展只會營運5年至2030年，期間會採取緩解措施，包括在施工階段時，會盡量減少在10月至3月「候鳥冬季飛行的高峰期」（peak wintering season for migratory birds），在毗鄰魚塘的東北面地盤進行土地平整，以減少對生態敏感地帶的影響；而在營運期間，當局亦會在與攸美新村交界處種植，將邊界變得不透明，並減少夜間光線，以減少對附近濕地的干擾。

長春社：生態評估僅實地視察一日

長春社公共事務主任周藹銓表示，根據當局提交的文件，建築署團隊的生態評估僅實地視察一日，時間更是非雀鳥活躍的下午時段，而非一般生態調查採用的早上和黃昏時段，不論是調查的長度和考察時間，均有違一般生態調查的做法，質疑當局提交的報告的可靠性。

她又強調，長春社同樣曾在相近時段，到現場實地考察，曾錄得約10隻瀕危的黑臉琵鷺和其他冬季候鳥，證明該處為冬季候鳥的飛行路線，具生態價值。

她續指，報告引用新鴻基在2019/20年度的生態調查，惟有關調查屬於該發展商仍在向城規會的申請，當中仍有細節在當局的要求下需要更改，整個項目仍未獲「開綠燈」，報告亦未獲通過，質疑當局引用有關報告的準確性，認為做法有欠公允。

長春社公共事務主任周藹銓（左）。（資料圖片／林穎嫺攝）

對於現址的生態方面，周藹銓表示，現址不少地方仍是濕地，而報告亦確立牛潭美排水道的生態價值，惟在當局提交的文件中，未見在規劃和設計上，曾考慮到該的生態價值而作出遷就。她引述2014年的環評報告指，當時有委員建議發展商仍增加排水道、北面地盤和濕地保育區之間的連如，包括增加濕地保育元素，或考慮為排水道加種植被，以緩解人流增加而帶來的負面影響，惟建築署現時的做法是有違當局的決定和指引。

她又提到，申請文件未有交代項目完結後，保育和還原現時濕地緩衝區的措施，以及如何彌補發展對現址造成的影響，認為當局並無立下榜樣。