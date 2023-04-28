明日大嶼與北都工程重疊　政府顧問：只用儲備補助會帶來財政壓力

「明日大嶼」公眾諮詢期在上月底結束，發展局總結指，反對意見佔25%，關注點包括項目對公共財政的影響。有關注組織引述政府「明日大嶼願景」及北部都會區「落馬洲河套區和新田科技城」財務及經濟顧問會計師事務所羅兵咸永道（PwC），去年7月於一場研討會中表示，明日大嶼和北部都會區工程重疊，預料兩個項目成本合共超過1.5萬億元，羅兵咸永道指使用儲備金來彌補兩項大型項目的資金缺口可能會為政府帶來財政壓力，「在沒有考慮這兩個項目的融資情況下，預計香港政府將於2030年出現財政赤字」。



羅兵咸永道下午在其香港官網發聲明指，研討會簡報上分析是根據公開資料和數據進行粗略情景測試分析，注意到兩個項目的總規模龐大，故在研討會旨在討論不同的融資選項，重點並非分析政府財政儲備是否足以同時資助這兩項發展項目，批評有關團體「斷章取義，沒有實質根據」，道對此表示遺憾，會保留法律追究權利。發展局表示，對於有人未經求證而作出斷章取義的評論表示失望。



▼明日大嶼最新概念圖▼



+ 6

預測北部都會區涉及3萬億元投資

本土研究社指出，羅兵咸永道去年7月出席香港中資銀行協會舉辦的「香港北部都會區的經濟產業發展和潛在融資方案研討會」，根據該會計師行在內地官網上載的研討會簡報，披露該行為港府「明日大嶼願景」的財務和經濟首席顧問，以及「落馬洲河套區和新田科技城」的戰略定位、財務和經濟顧問。

羅兵咸永道在簡報指，預測發展北部都會區涉及3萬億元投資，當中逾1萬億元為交通和基建的建設成本，有關成本將由港府投資，餘下的兩萬億元則為推動房地產和產業發展，預料會由私營機構投資。

2034年前未能有足夠土地推售致出現資金缺口

至於明日大嶼方面，該行預料總建設成本為5,660億元，已較官方的估計少逾100億元。

簡報顯示，北部都會區與明日大嶼兩個項目均預計在2025年開展，工程時間重疊，並預料會同時在2034年前未能有足夠土地推售，故將出現長達約10年的「資金缺口」。

+ 28

三大負面因素引致財政赤字 倡4新融資方案

羅兵咸永道當時指，港府現時的財政儲備為9,779億元，加上經濟增長前景出現至少三大負面因素，包括人口老化、疫情相關的支出和市場復甦不穩定，「在沒有考慮這兩個項目的融資情况下，預計香港政府將於2030年出現財政赤字。」

簡報又列舉出7個潛在融資方案，除了傳統的公私合伙制、鐵路加物業發展和發行債券和綠色金融外，亦有4種「創新」方案，包括土地債券、標記化（tokenisation）、證券化／基建房地產投資信托，以及強積金／香港外匯基金和未來基金。

本土研究社：當局忽略經濟顧問意見

本土研究社表示， 留意到明日大嶼整個3個月的公眾諮詢過程中，本地財金界較少公開支持此填海項目，而政府財務顧問的分析透露了明日大嶼的問題，惟當局卻忽略經濟顧問的意見，同時硬推兩個大型工程，形容是「不合道是哪來的自信。」

本研社續指，羅兵咸永道提倡以強積金作為其中一種融資手段，憂慮港人的退休生活或會與基建的日後營運掛鉤，「一旦項目失敗，強積金或變『填海金』」，批評過度金融化的操作下，若項目失敗，有機會導致公營／可負擔房屋比例減少、加劇土地資源壟斷及集中化等不威後果。

羅兵咸永道稱兩個工程造價只是該行自行推算 非官方估算

羅兵咸永道下午在其香港官網發聲明指，研討會簡報上的分析，是根據公開資料和數據進行粗略情景測試分析，兩個工程造價數字亦只是該行的自行推算，並非官方估算。

聲明又指，羅兵咸永道作為北部都會區項目和交椅洲人工島項目硏究的財務分包顧問，注意到兩個項目的總規模龐大，故在研討會旨在討論不同的融資選項，重點並非分析政府財政儲備是否足以同時資助這兩項發展項目，並強調只用財政儲備來資助此兩個跨越20年的項目並非本意，在政府財務規劃上也不明智。

對有組織只引用簡報負面因素下結論表示遺憾

該行不點名批評，本研社只引用研討會簡報中的一些負面因素而妄下結論，指出同時展開兩項工程會構成沉重財政壓力，形容是「斷章取義，沒有實質根據」，對此表示遺憾，會保留法律追究權利。

發展局表示，羅兵咸永道是北部都會區部分土地發展項目（流浮山、尖鼻咀及白泥、新界北新市鎮及新田科技城）和交椅洲人工島項目硏究的財務分包顧問，已知悉羅兵咸永道已就事件發出聲明，對於有人未經求證而作出斷章取義的評論表示失望。