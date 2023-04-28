新界南總區釣魚騙案按月升1.4倍　客戶經理被網上「戀人」騙340萬

警務處新界南總區在今年首兩個月錄得多宗網上購物騙案、釣魚詐騙及求職騙案，當中釣魚騙案升幅明顯按月升1.4倍，兩個月共有181宗，網上情緣損失金額按月升2.8倍，共涉款2940萬元。新界南今日（28日）舉行「交通防騙布全城啟動禮」，將於全港8300部的士及1250小巴張貼「問我攞錢？唔洗講！」宣傳貼紙。



新界南總區副指揮官薛家豪及藝人蔣怡，在的士上張貼防騙貼紙。（孔繁栩攝）

警新界南總區今年首兩個月接網上購物騙案最多

新界南總區防止罪案辦公室主任楊蓉表示，新界南總區今年首兩個月，錄得最多宗詐騙案依次為網上購物騙案（376宗）、釣魚詐騙（181宗）及求職騙案（138宗），其中約魚詐騙案由1月53宗急升1.4倍至2月的128宗；損失金額方面，投資騙案損失5550萬元、網上情緣失2940萬元、求職騙案失2700萬元，當中網上情緣按月損失2.8倍，以610萬元升至2330萬元。

「舊同學」變「戀人」：為咗我哋將來儲多啲錢先再提款啦

新界南防止罪案辦公室助理主任溫璧而指，總區曾接獲一宗加密貨幣投資騙案，一名48歲教師在網上認識一名「投資專家」，教師按指示在虛假網頁輸入個人資料，起初有8.4萬元「甜頭」，但當教師想全數取回投資金額時，騙徒諸多借口要求交稅金，最終血本無歸。

另一宗涉及網上情緣騙案，一名34歲客戶經理，接獲「舊同學」來電，雖然對方說錯了名字，但經理仍與對方交談，更成為「情侶」，經理按指示協助刷單，將貨款匯入指定戶口，經理曾成功賺取700元，但當想提款時，「戀人」指「為咗我哋將來，儲多啲錢先再提款啦」，最終經理被要求20萬美元解凍戶口，他始知受騙，而「戀人」亦已消失，損失340萬元。

中港商人誤信內地官查洗黑錢失1200萬元

一宗涉及假冒官員案件，一名69歲中港商人被「內地官員」指控洗黑錢，要簽保密協議，商人按指示在虛假法院網頁輸入個人資料，當他向朋友提及後始知受騙，戶口1200萬元已被轉走。溫璧而提醒，執法人員不會索取市民銀行戶口及金錢證清白。

夥運輸業界8300部的士及1250部小巴貼防騙貼紙

新界南總區邀請藝人蔣怡拍攝防騙短片，並由今日起，於全港8300部紅的、綠的及大嶼山的士及1250紅綠小巴張貼「問我攞錢？唔洗講！」宣傳貼紙。