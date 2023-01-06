積金易平台進度延誤8個月　勞聯促政府訂方案確保2025年取消對沖

積金局今日（6日）公布積金易平台因平台構建延誤，不能如期在2022年底完成系統開發和功能測試，並預期延至今年中完成，進度落後8個月，但強調不會影響2025年實施取消強積金對沖安排。勞聯立法會議員林振昇及周小松均對積金易平台整體進度或需延遲8個月感極度失望，促請政府必須及早制訂後備方案，確保在缺乏積金易平台下，仍能兌現於2025年實現取消強積金對沖的承諾。



積金局指出，己就事件向承辦商發出口頭及書面警告。（黃寶瑩攝）

積金局行政總監鄭恩賜今午在簡報會表示，由於積金易平台承辦商電訊盈科企業方案表示因疫情及人才短缺問題影響，令平台軟件編製部分進度有所滯後。目前估計整體進度比合約原定時間表延遲8個月。不過，鄭恩賜相信，積金易平台於2025年推出的最終目標仍有信心實現。主席劉麥嘉軒亦表示，積金局局和積金易平台公司會加緊監督和跟進承辦商追趕進度，據承辦商預計，對如期在2025將全數強積金帳戶遷入積金易平台審慎樂觀和有信心。

強積金涉及460萬名計劃成員和33萬名僱主。（資料圖片）

不過，勞聯對積金易平台整體進度或需延遲8個月感到極度失望。當中，立法會議員林振昇指，由於政府曾有捆綁式安排，即取消強積金對沖、為低收入僱員和自僱人士代供強積金措施，均留待積金易平台全面運作後才推出，因此若積金易最終未能如期推出，勢必影響取消對沖及代供強積金實施，政府必須及早制訂後備方案，確保在缺乏積金易平台下，仍能兌現於2025年實現取消強積金對沖的承諾。

強積金對沖制度一直有爭議。（資料圖片）

勞聯的勞工界議員周小松認為積金易初期階段構建工作已觸礁，難保日後不會再「一拖再拖」，若積金易未能如期面世，將拖慢減低強積金行政費進程，變相令市民大眾蒙受損失。他促請政府與積金局加強監督承辦商，責成承辦商必須如期完成及交付積金易平台，同時強調取消強積金對沖必須如期於2025年之前實施，政府必須因應積金易平台延遲推出交代後備方案。