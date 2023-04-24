開心香港｜4.29全港戲院任何格式劃一$30　周四11時開售限買四張

財政司司長陳茂波今日（24日）公布「開心香港HAPPY HONG KONG」系列活動，其中最著數的是4月29日（本周六）的「全港戲院日」，香港戲院商會公布全港戲院的各大院線上映的電影，不輪放映格式，均一價30元，戲票於本周四（27日）上午11時開售在網上或票房開售，每人每次限售四張。



現時正在戲院上映的電影。（網上截圖）

4月29日為「全港戲院日2023」，文化體育及旅遊局局長楊潤雄介紹時提到，戲院日由香港戲院商會主辦，並獲電影發展基金贊助，亦屬首屆流行文化節節目之一。市民當日到全港戲院看電影，票價將劃一30元。

香港戲院商會受停業之苦 破天荒推動市民入場睇戲

香港戲院商會隨即公布，「全港戲院日」為 「開心香港」 「香港流行文化節2023」活動之一，香港戲院業因新冠病毒肆虐，過去3年間被勒令停業267天，加上種種防疫限制，令戲院營運遇到不少困難。現時，疫情退卻，防疫限制也隨之撤銷；香港戲院商會希望鼓勵觀眾重新感受戲院獨有的集體觀影體驗及各院線提供的多種放映格式，因此破天荒集結所有會員定於4月29日（本周六）舉行「全港戲院日」，推動市民踴躍回到戲院作為娛樂日常。

該院商會表示，感謝電影商的參與，除一起帶給市民開心、歡樂，並一起推動市民欣賞更多具吸引力的流行文化電影，更重要的是回戲院睇戲，對電影業定能起到積極及鼓舞性的作用。

「全港戲院日」的全港場次，將於本月27日（本周四）早上11時後，陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售，於戲院票房購票每人每次最多只可購買4張戲票，網上購票則依各院線的購票限制為準。

網購戲票或需另收手續費

不過，網購的戲票則視乎所選的戲院是有否收手續費，所以每張票售價或高於30元。所有戲院票價一律港幣30元正（長者首場優惠票價如低於$30，將維持不變），觀眾可以$30優惠票價3到全港任何戲院，欣賞上映中任何放映格式的電影。商會希望藉舉行是次活動，號召全港市民踴躍到戲院享受集體觀影體驗，並可嘗試欣賞不同的放映格式及貴賓院。

商會指出，業界冀望活動讓觀眾重新感受到戲院觀看電影是不可取代的消遣娛樂，活動過後也會選擇到戲院觀看電影。

商會感謝業界支持 金像獎嘉賓拍片呼籲支持

香港戲院商會理事長袁彥文表示，「全港戲院日是破天荒的業界活動，業界不斷提升影院的觀影質素，為觀眾帶來不同視聽享受，期望戲院業界復甦，迎來更多千萬及過億票房的電影。活動能夠成功推出，首要是得到香港電影發展基金及創意香港全力支持，亦有賴片商，發行商及所有業界鼎力支持，才得以付諸實行。



今次活動得到演藝界台前幕後精英為「全港戲院日」錄製短片，呼籲市民踴躍支持活動，以$30到戲院嘗試不同放映格式。兩條宣傳片中，第一條是剪輯正在上映的電影片段，加插是次活動的詳情，另一條則早於本月中電影金像獎當日，邀請多名出席的候選人和嘉賓拍片，向觀眾呼籲買票入場支持。

目前上映電影 包括金像獎電影得獎人作品

現時正上映的電影中，港產片有《白日青春》，戲中主演林諾早前憑此戲在金像獎奪得最佳新演員；另一部話題電影《死屍死時四十四》，是在金像獎最佳新晉導演何爵天今年的第二部作品。由鄭保瑞編導、男團MIRROR成員楊樂文有份主演的《命案》也上映不久。西片亦有大受小孩歡迎的《超級瑪利歐兄弟電影版》、奇洛李維斯和甄子丹主演《捍衛任務4》等。

當日30元戲票的影片格式不受限於票價，包括 4DX、 CGS LASER、 CGS THX ULTIMATE、D BOX、DOLBY ATMOS、 FX、 IMAX、 IMAX with LASER、 LUXE、MX4D、ONYX、 REAL D CINEMA和 SCREEN X。

商會指出，是次參與的戲院包括全港各大院線，包括ACX Cinemas@北角匯、百老匯院線、華懋電影院線、影藝戲院院線、Cinema City院線、 CGV D2 Place、英皇院線、嘉禾院線、高先電影院、 Lumen Cinema、寶石戲院、 MCL院線、新寶院線和新光戲院。而且貴賓院適用，惟當天將不提供餐飲。