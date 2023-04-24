開心香港｜全港戲院4.29劃一30元睇戲　4至6月多個美食市集

財政司司長陳茂波今年的財政預算案提出「Happy Hong Kong（開心香港）」系列活動，是面向本地、讓市民參加「好食好玩」的活動。他今日（24日）下午聯同文化體育及旅遊局局長楊潤雄、民政及青年事務局局長麥美娟，以及香港旅遊發展局總幹事程鼎一公布詳情。

陳茂波表示，今次對象是市民，盼一齊有得玩、有得食，借此支持經濟復穌，活動包括大型美食市集、以維港為舞台的大型海陸嘉年華，此外，本周六（29日）全港戲院將可劃一30元睇戲，還有流行文化、體育和音樂活動，其中在4至6月底，由民政事務總署舉辦市集，最快在今個周末於會展舉行，免費入場。



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陳茂波表示，今次對象是市民，盼一齊有得玩、有得食，借此支持經濟復穌，活動包括大型美食市集、以維港為舞台的大型海陸嘉年華，還有流行文化、體育和音樂活動，其中在4至6月底，由民政事務總署舉辦市集，最快在今個周末於會展舉行，免費入場，其他地點包括觀塘和沙田。

陳茂波表示，粗略估算「開心香港」開支約2,000萬元內，活動的數量多，到今年11月仍有活動。他不擔心會像2003年沙士後所舉辦的維港巨星匯那樣成效一般。

楊潤雄表示，由香港戲院商會主辦「全港戲院日2023」，獲電影發展基金贊助，是流行文化節節目之一，當日全港戲院劃一30元，可欣賞電影公眾可睇，鼓勵觀眾返戲院的樂趣，加快業界復常。

另一項名為chiill all night，逢周六晚舉行，5000人免費入場，光影都會活動，有DJ打碟、攤位活動，有零食餐飲優惠。





又會利用維港夜景，以水上舞台做背景，邀請歌手參加，會有流行音樂、煙火表演，有多元藝術表演，作街頭舞台，另加入極限元素，包括有X Game 場地、Breakdance，鼓勵現場欣賞。每逢六、日，晚上6至11時，所有公眾免費入場。

體育項目則是港協奧運日暨亞運會趣味跑嘉年華。

亦有在會展，觀塘和沙田三地舉辦免費入場的美食市集。同時亦有海岸嘉年華推廣新興運動，以及邀請英超球隊曼聯的u16青年球員訪港進行友誼賽。

麥美娟就指，因為美食市集涉及地方較多，故選擇讓市民免費入場會更好。

▼4月9日 潑水節「龍城HAPPY嘉年華」是Happy Hong Kong系列活動之一▼



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有別於2月初啟動的「Hello Hong Kong！（你好，香港！）」以宣傳及吸引旅客來港為目標，「Happy Hong Kong（開心香港）」是以本港市民為對象，項目包括美食體驗、愉快遊樂、文青等活動，有助刺激消費經濟。本月9日的九龍城潑水節，命名「龍城HAPPY嘉年華」，是Happy Hong Kong系列活動之一。

陳茂波上周六（22日）出席「學校起動」計劃「趁墟做老闆」2023啟動典禮的致辭指出，主題和舉辦得好的墟市，一向以來都很受歡迎。所以今年在《財政預算案》中提出「開心香港」系列活動，當中一個主要主題，便是舉辦以特色美食為主題的巿集；再加上以維港美麗背景為主題的水陸嘉年華，以及其他支持機構，包括科學園、數碼港、西九文化管理局、海洋公園、迪士尼樂園等一起推出的活動，讓市民免費參加和遊玩，希望通過「好玩好食」的活動，大家一起感到開心；同時亦刺激香港的經濟。

▼財政預算案2023懶人包▼

