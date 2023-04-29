新冠現角膜炎、紅眼症等病徵個案增　孔繁毅稱新冠流感同未達高峰

新冠及流感病毒活躍度持續上升，港大內科學系傳染病科主任孔繁毅今日（29日）在電台節目表示，流感及新冠感染個案增加，未達高峰，又預計流感會在未來一至兩星期待天氣回暖後回落，新冠則要在7至8星期後始回落。孔繁毅又指，最近新冠確診者出現角膜炎、紅眼症等眼部病徵個案增，或與病毒變異株Omicron亞種Arcturus（XBB.1.16）有關，籲市民出現有關病徵須求診。他又指，香港去年第五波疫情大部份屬BA.2個案，而Arcturus是BA.2的分支，本港具較高免疫屏障，相信足夠對抗。



、港大內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅。（資料圖片）

流感高峰料持續多1-2星期 新冠或8周後始回落

孔繁毅今日在商台節目表示，香港的新冠及流感感染未達高峰，預計流感會在未來1至2星期、當踏入5月天氣回暖後回落，新冠則會在7至8星期後回落。他認為，市民毋須太擔心，即使社區對流感的免疫屏障較弱，但流感病毒與新冠疫情前變異不大，相信仍然有抗體。

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新冠個案現眼疾 不排除因「大角星」引起

另外，孔指出近期多了新冠個案出現角膜炎、紅眼症等病徵，有機會與Arcturus「大角星」有關，建議如有眼部徵狀要盡快向眼科醫生求醫，排除其他細菌感染可能性，而若眼疾是新冠引起，當病情痊癒時，眼疾亦會康復。

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