五一｜蓮塘口岸內地團客湧　抵埗急打卡　黑龍江客：什麼喜歡就買

內地五一黃金周長假今日（29日）展開，在內地團來港主要口岸，蓮塘口岸人頭湧湧，今晨人氣暢旺，不少內地客一抵埗香港，即興奮「打卡」留念。現場所見，早上約一小時內有約20團抵港，分別來自廣州、黑龍江、上海和北京等地，在警方及相關部門加派人手下，秩序良好，一般5至10分鐘，旅遊巴即可開出。



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早上9時的蓮塘口岸，現場人流如鯽，至10時目測至少有20個旅行團陸續抵港，分別來自廣州、黑龍江、上海和北京等地，亦有不少自由行旅客拖著行李箱、背著大包小包抵港。

口岸現場亦不時可看到有導遊揮旗在扶手電梯旁迎接旅客來港，再由現場工作人員和警員引領旅客上車，以及維持秩序，過程相當迅速等候約5至10分鐘，旅客們便隨即乘坐巴士或旅遊巴離開口岸出市區。

來自廣州的旅客付小姐表示，今早跟隨旅行團坐高鐵來港，旅遊團一共30人，團費200多元，將在香港逗留一夜。付指，這次是第二次來港旅遊，對旅行團行程安排感滿意：「希望去多些特色景點，能看到香港不一樣的地方。」之後她計劃自費到海洋公園、迪士尼遊玩，她又指，來港花費預算大約一千多元，打算購買藥品回家：「香港的藥品比較有保證，不怕會有假藥。」

老家在黑龍江的申先生形容過關過程相當順暢，剛踏足香港來的心情十分興奮：「很開心，香港的工作人員都很熱情，很願意幫忙。」他又指，是次來港兩天，之後會再出發到澳門，團費約1000多元，沒有限制來港花費：「去旅遊嘛，看到什麼喜歡就會買回去，沒有限制。」

來自上海的劉小姐表示，參加了留港兩天一夜的旅行團，團費約1000元，問及預算來港會花多少錢消費，預算花約萬元購買日用品及手袋。她又指，對於行程安排感訪港兩天期間先後會到維港、清水灣等景點，「感覺還是挺開心的！」