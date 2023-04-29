猴痘｜59歲男子確診　潛伏期有高風險接觸　本月內曾數次訪廣東省

衞生防護中心今日（29日）表示正調查一宗猴痘確診個案，涉及一名有長期病患的59歲男病人，他於4月25日開始出現皮疹，27日到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診，衞生防護中心公共衞生化驗服務處昨晚（28日）確認病人的樣本測試結果對猴痘病毒呈陽性。署方已安排病人入住瑪嘉烈醫院，現時情況穩定。



初步調查顯示，他於潛伏期內曾有高風險接觸，據病人提供資料，他曾於4月2至19日期間數次到訪廣東省，而中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。



衞生防護中心4月29日公布一名59歲男病人確診猴痘。（資料圖片／Ｇetty Image）

周二開始出現皮疹 現瑪嘉烈醫院留醫 情況穩定

衞生防護中心指，該名59歲男病人有長期病患，周二開始出現皮疹，周四到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診，衞生防護中心公共衞生化驗服務處周五晚確認病人的樣本測試結果對猴痘病毒呈陽性，已安排病人入住瑪嘉烈醫院，現時情況穩定。

4.2至4.19數次到訪廣東省 衞生防護中心正調查感染源頭

初步調查顯示，病人於潛伏期內曾有高風險接觸，據他提供的資料，他曾於4月2日至19日期間數次到訪廣東省，暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連，包括接觸者追蹤和調查感染源頭。

已將個案通報世衞及內地有關當局

衞生防護中心指已將個案通報世界衞生組織及內地有關當局，同時呼籲市民，尤其是暴露風險較高的人士，採取預防措施，避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。如出現皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等猴痘症狀，應盡快求醫。

猴痘一般不會經空氣或飛沫傳播，亦不會經社交接觸傳播，良好個人及手部衞生有助預防經接觸感染病毒，衞生防護中心指，港府已於去年九月啓動猴痘準備及應變計劃下的戒備級別，表示對本港市民造成的即時健康影響屬於低。

衞生署指，為高風險群組提供接種猴痘疫苗的計劃去年十月五日展開，以下高風險目標群組人士可以自願形式接種猴痘疫苗：

曾進行高風險性行為，例如擁有多名性伴侶、性工作者、過去十二個月有性傳播感染史；



負責照顧猴痘確診病人的醫護人員；



處理動物傳染痘病毒的實驗室人員；及



當本港動物出現猴痘個案時有較高暴露風險的照顧動物人員。

