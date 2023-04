猴痘｜34歲港男確診　曾到訪澳門　潛伏期有高風險接觸

衞生署衞生防護中心今日(20日)表示,正調查一宗與懷疑輸入個案有關的猴痘確診個案。一名34歲男病人今日確診,正於瑪嘉烈醫院隔離,他於潛伏期內曾有高風險接觸。而該病人的一名密切接觸者近期有前往受猴痘影響地區(包括韓國及台灣)的外遊紀錄,並於4月12日開始出現皮疹,上述人士現列為懷疑輸入個案,並已安排其入院作進一步治療及檢測。



▼多地出現猴痘▼



衞生署衞生防護中心表示,一名過往健康良好、沒接種猴痘疫苗的34歲男病人,本月12日出現局部皮疹。由於病徵未有減退,他昨日(19日)向私家醫生求診,並於同日獲安排入住瑪嘉烈醫院作進一步治療。院方安排他入住隔離病房進行隔離,現時情況穩定。衞生防護中心公共衞生化驗服務處今日確認其樣本測試結果對猴痘病毒呈陽性。

初步調查顯示,該名確診病人於潛伏期內曾有高風險接觸。另外,他也於4月4至5日曾到訪澳門。

據該病人提供的資料,他的一名密切接觸者、一位27歲的男子近期有前往受猴痘影響地區(包括韓國及台灣)的外遊紀錄,並於4月12日開始出現皮疹。中心將該名人士列為懷疑輸入個案,並已安排其入院作進一步治療及檢測。

中心亦正安排該病人的兩名同住家人進行檢疫並接受暴露後疫苗接種,他們暫時沒有出現病徵。

▼2022年9月6日 首宗猴痘輸入個案患者發病時住西營盤酒店▼



中心提醒市民,猴痘並非如新冠病毒般可經短暫接觸呼吸道飛沫傳播,亦不會經一般的社交接觸傳播,良好個人及手部衞生有助預防經接觸感染病毒。因應一宗去年9月的輸入個案,政府已啓動猴痘準備及應變計劃下的戒備級別,表示對本港市民造成的即時健康影響屬於低。

而衞生署為高風險群組提供接種猴痘疫苗的計劃已於去年10月5日展開。在計劃下,高風險目標群組人士可以自願形式,到衞生署轄下六間社會衞生科診所任何一間接種猴痘疫苗,無須預約。

猴痘疫苗:Monkeypox vaccines are shown at the Salt Lake County Health Department Thursday, July 28, 2022, in Salt Lake City. (AP Photo/Rick Bowmer)