猴痘｜確診者求醫誤診水痘　兩者怎樣分？　醫生：猴痘集中一部位

衞生防護中心今（21日）公布，一名25歲男病人確診猴痘。據公布的資料指，該男子4月15日向私家醫生求診時，被初步診斷為水痘。



感染及傳染病科專科醫生林緯遜表示，水痘及猴痘不難分辨，因現時不少港人已有接種水痘疫苗，故根本上看到有皮疹不會先考慮為水痘。另外，他亦指，醫生可據皮疹分布、病徵分辨兩者，如猴痘的皮疹則只集中在有性接觸的器官，另亦會有淋巴結腫大。



衞生防護中心今（21日）公布，一名25歲男病人確診猴痘。（資料圖片／Ｇetty Image）

該名確診猴痘25歲男病人本月上旬開始出現肌肉痛及皮疹，於上周六（15日）向私家醫生求診，當時的初步診斷為水痘。水痘與猴痘怎樣難分辨？

感染及傳染病科專科醫生林緯遜表示，如僅據皮疹的形狀確實好難分辨水痘及猴痘，不過，不少港人已有接種水痘疫苗，故根本上看到有皮疹不會先考慮為水痘。

他指醫生亦可據皮疹分布、病徵分辨兩者，如水痘的皮疹是出現在全身，而現時爆發的猴痘病毒株，染疫後出現皮疹的位置，則主要集中在有性接觸的器官，另也會集中出現在大腿內側、股溝等，亦會有淋巴結腫大。

不過，他補充，不同人染疫後的病徵或略有不同，但醫生需要提高警覺，當診症時遇到相關病徵應考慮猴痘的可能性。

水痘



病徵

- 通常會出現發燒和痕癢的紅疹。

- 紅疹大概於5天內陸續出現，最初出現於身軀，然後向面部和四肢散佈。

- 紅疹先是扁平，及後形成突起的豆狀小水疱，小水疱維持約3 － 4天，然後變乾、結痂。

- 患者通常約於2 － 4星期內痊癒。

傳播途徑

- 水痘可透過飛沫或空氣傳播。

- 直接或間接接觸水痘或帶狀疱疹患者帶有病原體之水疱液、黏膜分泌物而傳播。

猴痘



病徵

- 出現發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大

- 自發燒後約1至3天，口腔內會出現潰瘍，身體其它部位亦會出現皮疹

- 皮疹通常會於10天至兩星期內從斑丘疹發展到水疱、膿疱，然後是結痂，而在身體所有部位的皮疹一般會同步發展。

- 患者可能出現非典型症狀，如有性生活的成年人可出現不明原因的生殖器、肛門或口腔病變（如潰瘍、結節等），或者直腸炎。

- 猴痘病徵持續14至21天，患者通常會自行痊癒。過去的疫情中，患者的死亡率介乎1％至10％之間。

傳播途徑

- 與受感染的動物、受感染的人、或受污染的物件接觸

- 被野生動物例如某些靈長類動物、囓齒動物和松鼠等咬傷或抓傷，或直接接觸其體液，都可能會受感染

- 長期面對面接觸引致的飛沫傳播，或直接的體液接觸，亦可能令病毒人傳人。