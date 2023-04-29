自訂車牌拍賣｜「OKAY」15萬成交　「M1RR0R」值6萬

運輸署今日（29日）於會展舉行自訂車牌拍賣，全日總成交價錄得303.2萬元，其中愛你「33 HK」以15.5萬元成交，成為全場最高價車牌，其次為「OKAY」，成交價15萬元。今日拍賣車牌的成交價都偏高且有趣，如「22 HK 」值12萬元、「GTR35」值8萬元、「M1RR0R」值6萬，



▼2月12日 新春車牌拍賣「R」車牌以2550萬元成交▼



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總成交額303.2萬 「33 HK」以15.5萬成交為最高

根據運輸署資料，今次拍賣共有240個自訂車輛登記號碼，共得款項303.2萬元。當中「33 HK」以15.5萬元成交，是今日最高價格；其次為「OKAY」，成交價為15萬元。今次拍賣會中，共售出173個自訂車牌，當中67個未有多於一人競投，以5,000元底價分配予申請人。

今次拍賣車牌的成交價普遍較高，如與最高價格式相似的「22 HK」12萬元成交、「我要揸」的「GTR35」值8萬、「00 KK」以7.8萬元成交、「M1RR0R」以6萬元成交。其餘的有趣車牌亦得到高價，如「ME T1ME」(私人時間)值4.5萬元、「BB T0Y」值4萬元、去年熱議的「NFT」亦值4萬元。

▼4月29日 運輸署自訂車輛登記號碼拍賣結果▼



大眼「B1G EYE」$2.8萬成交

其餘價格較高且特別的車牌有以2.8萬成交的「B1G EYE」、以2.6萬成交的「F0R LADY」、以2.2萬元成交「HELP」、同樣以2萬元成交的「CREAT0RS」及「F0RRUN」，以及以1.9萬元成交的「H0LY」。

▼最新14個天價車牌（第12至第1位，截至2023.2.12）▼

