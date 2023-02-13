新春車牌拍賣│天價車牌逐個睇　「R」成梗頸二　勝利「W」守王座

運輸署兔年新春車牌拍賣昨日（12日）結束，「R」車牌眾望所歸成為最搶手目標，最終經過68口叫價後，由一名女買家以2,550萬拍得，成交價亦是歷來第二貴。

翻查資料，歷來拍賣價最貴車牌亦是自訂車牌，「W」在2021年新春車牌拍賣中推出，由於「W」意味著「WIN（勝利）」，運輸署宣布推出時旋即引來大批買家關注，拍賣時第一口價已叫至500萬元，經過116口叫價後，由一名男子以2,600萬元投得。



▼最新14個天價車牌（第12至第1位，截至2023.2.12）▼



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一如多年傳統，運輸署一般會在新春車牌拍賣上，推出有意頭亦受人關注的車牌拍賣，往往能誕生「天價」車牌。其中，歷來最貴車牌「W」則在2021年新春車牌拍賣會中成交，當時「W」車牌底價為5,000元，第一口叫價已跳至500萬元，隨即再打破同日成交價最最貴車牌、無字頭「28」的1,820萬成交價，經歷116口叫價，由一名男買家以2,600萬元投得。

其實，運輸署當年公布推出「W」車牌時，已引來不少討論。有車牌專家當時推斷，「W」代表「WIN（勝利）」、「WINNER（贏家）」等好意頭，以「W」作車牌相當「威水」，料成交價必過一千萬元。

車牌最終以2,600萬元「天價」成交，全場報以掌聲，惟該名豪氣男買家並未接受傳媒訪問，隨即急步離開現場，身份亦無從稽考。

▼2月12日 新春車牌拍賣「R」車牌以2550萬元成交▼



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由於疫情關係，運輸署去年未有舉行新春車牌拍賣，故昨日正是在「W」車牌破紀錄後首次舉行的新春拍賣會，萬眾矚目的「R」車牌亦眾望所歸，成為當日最貴成交價車牌，鏖戰至叫價達1,000萬元以上時，僅剩兩名女買家「廝殺」，來回叫價47次後，最終由持123號牌的女買家以2,550萬元「扑鎚」，引來全場鼓掌。

車牌專家分析「R」有超級跑車的意思，掛在超跑車身特別「威風」，也有「Rabbit」意味，迎合兔年，亦分析「R」在九宮飛星術數中象徵數字9，而九運將旺足20年，故會引來一番龍爭虎鬥。

歷來最貴車牌中，排名第三四位的，是有「易發」、「實發」諧音的「28」及「18」，成交價分別為1,810萬及1,650萬元，同樣有「Victory（勝利）」意思的「V」，則在2017年以1,300萬成交。