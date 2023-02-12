新春車牌拍賣│「R」車牌女買家曝光　拉鋸59口價以2550萬投得

撰文：江麗盈
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運輸署今日（12日）舉行兔年新春車牌拍賣，當中大熱自訂車牌「R」以2,550萬元成交，成為歷來第二貴的車牌，僅次以2,600萬元成交的歷來最高貴車牌「W」。「幸運兒」為一名女士，她與競爭對手拉鋸共59口價，最終以高出底價5,099倍的金額投得。

一名女子手持「123」拍賣號碼牌，成功以2550萬元成功投得「R」自訂車牌。(梁鵬威攝)
2月12日運輸署農曆年自訂車輛登記號碼拍賣的49個號碼。（運輸署文件截圖）

運輸署今午公開拍賣49個車牌，「重頭戲」是自訂車牌「R」拍賣，底價5,000元，現場競投氣氛激烈，至少有59口價，終以2,550萬元成交，由一位手持叫價編號牌「123」的女士投得，全場紛紛報以熱烈掌聲恭賀她成功投得車牌。她事後未有接受訪問。

以2,550萬元投得R車牌的女子，在辦理手續後未有回應記者問題後離開。（梁鵬威攝）

各車牌成交價：

HE1388 ： 2.4萬

MM121 ： 收回

TT1818 ： 2.4萬

HV6 ： 11萬

RR6688 ： 8.3萬

HK2892 ： 4.7萬

XX2368 ： 4.1萬

VK9 ： （開價14萬）20萬

DB8 ： （開價13萬）22萬

XX531 ： （開價4.4萬） 收回

2628 ： （開價20萬）30萬

HK620 ： （開價5.9萬）8.3萬

VW18 ： （開價2.5萬）4.1萬

UU88 ： （開價47萬）收回

KK2882 ： （開價2.6萬）2.8萬

VV2 ： （開價13萬）30萬

XX61 ： （開價9.1萬）收回

HK3883 ： （開價13萬）收回

RY8332 ： （開價1000）2000

XX1838 ： （開價2.5萬）4萬

2808 ：（開價20萬）25.5萬

JZ68 ： （開價2.1萬）4.9萬

863 ： （開價77萬）收回

TT888 ： （開價28萬）28萬

292 ： （開價85萬）85萬

R ： （開價5000） 2550萬

▼2021.03.07新春車牌拍賣▼

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