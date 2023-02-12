新春車牌拍賣│「R」車牌女買家曝光 拉鋸59口價以2550萬投得
撰文：江麗盈
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運輸署今日（12日）舉行兔年新春車牌拍賣，當中大熱自訂車牌「R」以2,550萬元成交，成為歷來第二貴的車牌，僅次以2,600萬元成交的歷來最高貴車牌「W」。「幸運兒」為一名女士，她與競爭對手拉鋸共59口價，最終以高出底價5,099倍的金額投得。
運輸署今午公開拍賣49個車牌，「重頭戲」是自訂車牌「R」拍賣，底價5,000元，現場競投氣氛激烈，至少有59口價，終以2,550萬元成交，由一位手持叫價編號牌「123」的女士投得，全場紛紛報以熱烈掌聲恭賀她成功投得車牌。她事後未有接受訪問。
各車牌成交價：
HE1388 ： 2.4萬
MM121 ： 收回
TT1818 ： 2.4萬
HV6 ： 11萬
RR6688 ： 8.3萬
HK2892 ： 4.7萬
XX2368 ： 4.1萬
VK9 ： （開價14萬）20萬
DB8 ： （開價13萬）22萬
XX531 ： （開價4.4萬） 收回
2628 ： （開價20萬）30萬
HK620 ： （開價5.9萬）8.3萬
VW18 ： （開價2.5萬）4.1萬
UU88 ： （開價47萬）收回
KK2882 ： （開價2.6萬）2.8萬
VV2 ： （開價13萬）30萬
XX61 ： （開價9.1萬）收回
HK3883 ： （開價13萬）收回
RY8332 ： （開價1000）2000
XX1838 ： （開價2.5萬）4萬
2808 ：（開價20萬）25.5萬
JZ68 ： （開價2.1萬）4.9萬
863 ： （開價77萬）收回
TT888 ： （開價28萬）28萬
292 ： （開價85萬）85萬
R ： （開價5000） 2550萬
▼2021.03.07新春車牌拍賣▼
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