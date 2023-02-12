新春車牌拍賣│車牌「R」68口叫價逐一睇　有人一口價叫高290萬

運輸署今日（12日）舉行兔年新春車牌拍賣，自訂車牌「R」最終叫價68次，以2,550萬元成交，整個過程花了約10分鐘。成功投得車牌的買家、123競投者，她在拍賣價增至920萬元時方加入競投，其後與另一名女買家不斷來回拉鋸，才造就了天價車牌「R」。



早段有人試圖以高價嚇退對手，當中持77號競投者一口價由 1萬元，叫高至100萬元，但隨即有人反叫價至180萬元，將其嚇走；到210萬元時，64號競投者喊價500萬元，即一次過提高290萬元，全場嘩一聲，之後至1,000萬元關口，每口叫價幾乎都100萬元。不過無論如何，都不及後來123及161兩名女競投者一來一往叫價及反叫價精彩。



▼2月12日 新春車牌拍賣「R」車牌以2550萬元成交▼



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總成交價3072萬 8個車牌無人吼收回

運輸署今日（12日）舉行兔年新春車牌拍賣，49個車牌之中，8個車牌無人問津「賣唔出」，其餘車牌所得款項總共為3072.6萬元，最高成交價出自大熱自訂車牌「R」，以2,550萬元成交，成為歷來第二貴的車牌；其次為「*292」，成交價是85萬。

初段有人一口價由1萬叫高至100萬

今次最觸目的自訂車牌「R」，以底價5,000元競拍，每口叫價為1,000元，起初一度有8名買家同時舉牌，開始競拍僅約半分鐘，77號牌買家開價100萬元，隨即引起在場買家熱烈討論。拍賣官將每口叫價提升至1萬元，及後65號牌買家開價200萬元，每口叫價繼而提升至5萬元，拍賣節奏亦變慢。

叫高至500萬都不成功 兩競投者一開口就叫高100萬

拍賣價升至210萬元之際，64號牌買家突然出手，令叫價翻倍，升至500萬元。本來每一口價僅10萬元，但45號牌一出手即叫價600萬，二人來回叫價，推高價錢至900萬，每口叫價提升至20萬。

▼最新14個天價車牌（第12至第1位，截至2023.2.12）▼



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最終買家123號競投者在940萬價位加入

拍賣官確認叫價900萬元將近第三次之際，161號舉手叫價920萬元，而最終買家123號這時才出手，叫價940萬元，提高20萬元。中間雖有其他買家加入叫價，升至1,000萬元時，更有人「wow」一聲。但「高處未算高」，餘下時間均是161號買家及123號買家競逐賽表演。

161號買家（綠衣、粉紅色頸巾女士）全程幾乎低頭競投，最終未有投得「R」車牌。（馬楚烽攝）

兩名競投者死咬不放 來回47口價才「扑鎚」

現場所見兩名買家均是女士，二人來回叫價47次，令餘下時間成為兩人戰場。161號買家在1,650萬元時，叫至1,800萬元，但仍未能擺脫志在必得的123號買家，二人繼續你來我往亦步亦趨，死咬對方不放。

當123號買家叫價至2,550萬元時，場內所有人的眼神看向161號買家，不過今次她未有再舉手。拍賣官敲定成交價為2,550萬元，「R」車牌最終由123號買家以2,550萬元投得，「扑鎚」當刻全場拍掌。

拍賣傳統車輛登記號碼所得的款項，在扣除開支後，會全數撥入政府獎券基金作慈善用途。買主必須於拍賣日期後12個月內將有關的車輛登記號碼配予買主名義登記的汽車。

▼2021.03.07新春車牌拍賣▼

