簡約公屋｜元朗項目屬濕地緩衝區　何永賢：範圍非雀鳥飛行路線

簡約公屋元朗攸壆路項目近日向城市規劃委員會申請臨時許可後，建築署再向環境保護署直接申請環境許可證。根據當局提交的文件，確認現址包括季節性濕地、草地、灌木叢等，2014年同一地點的環評報告，列明要作園景露天場地、園景池塘和靜態的娛樂和配套用途，惟建築署在文件中提到，當時獲批的發展亦擬進行清理工地、地基和地盤平整的工程，認為與擬議簡約公屋是「相同的位置、相同的項目性質和相似規模」，故2014年的環評報告資料和調查結果「仍然具有相關性和有效性」。



房屋局局長何永賢今晚（29日）在社交媒體網頁撰文，解釋攸壆路簡約公屋選址並不在水道上，項目範圍並不位於雀鳥主要飛行路線上，亦非鳥類的重要生境，強調建築署充分參考、對照多份研究並進一步調查，早在2014年已獲批准的環評報告，近年進行的生態調查，確認與2014年的環評報告並沒有顯著變化。



元朗攸壆路簡約公屋項目擬建17幢三層高住宅，可提供約2150個單位。（文件截圖）

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選址緊貼錦繡花園 建築署簡介「位處濕地緩衝區」

建築署就元朗攸壆路項目向環保署提交的工程項目簡介指，攸壆路選址緊貼錦繡花園、農田和錦繡花園大道，位處濕地緩衝區，亦貼近濕地保育區，現址目前是閑置土地，大部份區域滿布雜草。當局參考以往的研究，確定現址生境包括草地／灌木叢、池塘、季節性濕草地、農田、蘆葦等。

當局擬興建17幢3層高住宅樓宇、社區設施等，發展平均分布在南北面兩個地盤，將可提供約2,150個住宅單位，人均休憩面積不少於1平方米，亦會有不少於20%地面綠化覆蓋率。兩邊地盤會各設一個公共運輸服務總站，各提供一條巴士和一條綠色小巴路線，預計繁忙時間將會有5架巴士和5架小巴服務此項目。文件指，兩個總站均設於項目地盤的主入口，認為對空氣質素的影響是「微不足道」。

2014年環評報告限作園景露天場地、園景池塘

文件建議移除項目地盤內的245棵樹木，其中133棵為銀合歡，僅94棵樹木可保留，將會根據指引作「1:1場外補償植樹」，而為改善地盤生態和提供有效屏障，將沿簡約公屋的邊界設立「緩衝綠化帶」，將會種植高生態價值的小樹，以對當地環境作正面影響。

文件提到，地盤鄰近牛潭尾排水道和攸美新村的濕地修復區，故在該處一帶錄得鳥類群落相對多樣化，而前者更記錄到中等數量的覓食鷺鳥，特別是越冬季節，在2019年11月更曾錄得46隻瀕危的黑臉琵鷺，惟文件強調，「一旦WRA（濕地修復區）開始運作，這些臨時池塘將被填塘並發展成為攸美新村住宅項目的一部份。」

建築署今次的文件只是「項目簡介」，而無做一份最新的環境影響評估，文件主要引用2014年同一地點的環評報告，當時環保署向借出地皮的新鴻基批准發展，惟當時僅容許在南部地盤發展106幢2層高住宅，北部地盤則要作園景露天場地、園景池塘和靜態的娛樂和配套用途。

建築署建屋理據：2014年獲批進行地盤平整工程

最新的簡約公屋項目，興建的樓宇遍布南、北兩面的地盤，亦即住宅發展會「踩入」濕地緩衝區。惟建築署在文件中提到，當時獲批的發展亦擬在北部地盤進行清理工地、地基和地盤平整的工程，認為擬議簡約公屋是「相同的位置、相同的項目性質和相似規模」，故新鴻基在2014年的環評報告資料和調查結果「仍然具有相關性和有效性。」

建築署就元朗簡約公屋項目直接申請環境許可證，許可證批出後，當局將會委任合資格承建商進行建築工程，預料項目會在2023年動工，可於2025年落成，項目營運期為5年。當局今次申請環境許可證的文件，公眾查閱期由即日起至5月12日屆滿，為期兩個星期，公眾期間可在環保署網站提交意見。

何永賢指建築署參考、對照多份研究

何永賢在帖文指出，建築署充分參考、對照多份研究並進一步調查，除了2014年已獲批准的環評報告，尚有2019/20年度進行、為期18個月、與此項目地段相關的的生態調查，以及2022年12月建築署進行的實地生態勘測調查，對照上述文獻回顧的結果，確認與2014年的環評報告並沒有顯著變化。

她指出，攸壆路簡約公屋選址並不在水道上，是次研究明確表示項目範圍並不位於雀鳥的主要飛行路線上，亦不是鳥類的重要生境，鄰近的住宅樓高為2至3層，與簡約公屋擬建的3層高度大致相同，所以項目發展不會對該地區的鳥類生態產生重大影響。