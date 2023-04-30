五一黃金周｜首日16.6萬內地客入境創通關新高　推算1/3留港過夜

內地一連五日的五一黃金周昨日（29日）開始，本港昨日（29日）錄得77.5出入境人次，當中入境旅客有超過19萬人次，內地旅客佔16.6萬人次，創2月6日全面通關後單日新高，當中約四分一、4.5萬人坐高鐵到港。不過同日有11萬內地旅客出境，相減後淨留港只有5.5萬人次。



澳門昨日就錄得11萬訪客人次，換言之，本港訪客較澳門稍為多出8萬人次，大約多七成。



4.5萬內地客坐高鐵入境佔最多

根據入境處數字，昨日共有361,374入境人次，撇除香港居民，入境訪客共有193,297人次，當中內地訪客有165,669人次，經高鐵西九龍管制站入境有44,988人次，落馬洲支線、羅湖、深圳灣分別有29,406、26,854及23,853人次。

▼4月30日 五一黃金周第二日落馬洲支線▼



訪港內地旅客人數打破４月15日錄得的通關後單日新高，多出4.3萬人次。昨日同日有110,547內地旅客出境，扣減後推算有55,122留港過夜。

▼4月29日 五一黃金周首日羅湖口岸▼



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澳門入境旅客有近 11萬人次

昨日本港共有413,711人次出境，當中68%為香港居民有282,765人次，最多港人經羅湖出境有77,224人次，其次為落馬洲支線有57,752人次，深圳灣有33,249人次，港珠澳大橋有30,246人次。

另外，澳門治安警公布，昨日有近 55萬人次經澳門各口岸出入境，旅客佔 19.6萬多人次，其中入境旅客有近 11萬人次，經關閘入境約有 4萬人次，全日出境旅客有 8.7萬多人次。

▼4月29日 五一黃金周首日香園圍口岸▼

