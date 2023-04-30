市建局樓宇更新大行動2.0正接受第三輪申請　放寬樓齡限制至30年

發展局局長甯漢豪今日（30日）撰寫網誌表示，保障樓宇安全是局方的工作重點之一，政府在過去五年撥出超過190億元，推行多個維修資助計劃，其中由市建局執行「樓宇更新大行動2.0」正接受第三輪申請，今次特別放寬計劃的申請資格，樓齡限制由40年或以上降至30年或以上，以惠及更多樓宇。



甯漢豪在網誌表示，樓宇與人一樣，要定期做身體檢查，及早發現樓宇欠妥狀況並做好維修，以保障住戶和公眾的安全。屋宇署會透過大規模行動主動巡查、跟進市民舉報等，處理樓宇失修問題，過去三年，署方每年接獲約7,000宗樓宇欠妥的舉報，當發現欠妥的地方，屋宇署會向業主發出勸喻信，有需要時亦會發出修葺令或勘測令。

過去五年撥190億元 推多個維修資助計劃

政府在過去五年撥出超過190億元，推行多個維修資助計劃，她指市建局一站式推行有關資助計劃，為業主提供技術和財政支援，有關計劃至今已惠及約7,700幢樓宇及其住戶和商戶、另外7,500家住戶及4,000部升降機。

市建局總經理（樓宇復修）王思敬表示，不少業主在籌組樓宇復修工程時面對「三缺」困難，即是缺乏組織能力、工程知識和財政儲備，所以該局為業主提供不同財政資助和技術支援，例如透過「 樓宇更新大行動2.0」為合資格的業主提供財政資助，協助他們遵辦「強制驗樓計劃」的規定。上述「2.0行動」已有2 500多幢樓宇參與，視乎工程進展，已批資助金額約3.3億元。

市建局總經理（樓宇復修）王思敬（右）早前到訪西環的金陵大廈，了解樓宇復修計劃如何協助居民改善居住環境。（發展局圖片）

第三輪「2.0行動」現正接受申請。政府檢視了實際情況和需求，特別放寬這次計劃的申請資格，樓齡限制由40年或以上降至30年或以上，以惠及更多樓宇。詳情參閱市建局樓宇復修平台，或致電樓宇維修支援計劃熱線3188 1188查詢。

維修自住物業津貼已批7500申請

除了樓宇公用部分外，市建局亦透過「有需要人士維修自住物業津貼計劃」，涵蓋私人單位內的維修費用，為合資格的申請者提供津貼，做好單位內部結構上的維修保養。該計劃獲政府注資20億元，市建局已原則上批准約7,500份申請，已發放或已承諾發放的金額約3.2億元。