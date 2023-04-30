何永賢稱基層住得遠搭長途車洗滌心靈　團體批等同「何不食肉糜」

港府擬建的八個簡約公屋項目中，五個位於新界，部分遠離市區，被質疑位置偏遠。房屋局局長何永賢昨（29日）接受訪問，並引述一名由旺角搬至屯門過渡性房屋的居民，指雖然往來市區交通時間增，但巴士沿途環境優美，又能觀賞日落，是「心靈洗滌的快樂旅程。」她又提到，入住簡約公屋可節省數千元租金，「搭多幾次巴士都有凸。」

葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉表示，對何永賢的說法感錯愕，亦予人「何不食肉糜」感覺，認為她不理解基層實際需要。他提到，部分新界選址位置偏遠及生活配套欠奉，不少街坊無意遷入，更有人寧領取現金津貼，續住劏房等上樓。社區組織協會副主任施麗珊則指，大部分打工仔工時長，收工後身心俱疲，「車程咁長，都會覺得好攰。」但她相信何永賢非不知基層實際苦況，或只是想呈現不同街坊心聲。



何永賢昨日接受訪問時表示，簡約公屋可以改善住戶身心靈。(青協提供圖片)

房屋局局長何永賢昨（29日）接受青協M21網台訪問，談及簡約公屋用地及選址。她指，有現時正居於屯門過渡性房屋的居民向其反映，雖然由旺角搬入屯門後，來往市區時間大增，但巴士沿途環境優美，每次外出時見到青山公路沿途綠樹林蔭，回家時亦可看到日落，「佢覺得佢成個生命都唔同咗，係一個心靈洗滌嘅快樂旅程。」

她又提到，簡約公屋租金最便宜只需約780元，較市區劏房平幾千元，另坊間不斷有言論指相關選址位置「很遠」，真的會嚇怕有意入住簡約公屋的住戶，「他哋信㗎，佢哋唔記得咗佢哋慳咗幾千蚊租，搭多幾次巴士都有凸。」

何永賢又出，青山公路附近有很多新住宅入伙，「都要花王、清潔、看更啦，其實會唔會搵到啲更好嘅工、更舒服嘅工喺附近呢？」認為與此同時可鼓勵居民原區就業。

葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉對何永賢說法感驚訝，認為她不理解基層市民的實際需要。（陳葦慈攝/資料圖片）

葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉直言，對何永賢說法感驚訝，「對佢離地嘅程度感到錯愕，唔少團體聽完佢嘅說法，都係覺得『何不食肉糜』？」他又指，自何永賢上任後，多個關注基層住屋議題組織曾多番邀約但不得要領：「佢就話自己成日落區，但究竟佢係聽緊咩街坊嘅意見？希望佢唔好再咁偏聽，聽多啲唔同街坊心聲。」

他說，大部分街坊僅對啓德及牛頭角的簡約公屋有興趣，其餘選址尤其是元朗攸壆路及⼩欖樂安排，反應一般。他提到，早前與街坊實地視察，「好多街坊都話唔會再去，唔單止偏遠，甚至係好荒蕪。」

團體：街坊寧願繼續住劏房等上樓

吳堃廉表示，由於簡約公屋僅住五年，「唔係終點站，再加上唔係佢哋原區，本身已經好有限制。」他說，不少家庭更因顧慮子女的關係卻步：「雖然環境係好啲，但係如果個仔讀緊小一住到五年級，就要轉校同搬屋，好多家長都唔係好想。」



他又指，不少街坊寧願續住劏房續等上樓，認為更「化算」：「起碼可以拎到現金津貼，但如果揀入住簡約公屋，就會當佢上咗公屋，無得再拎（津貼），一來一回咁計其實係慳唔到錢。」

施麗珊指，或真的有個別例子認為車程雖遠但可洗滌心靈，「但未必係大部分街坊嘅諗法。」。（資料圖片）

「洗滌心靈」？ 「未必係大部份街坊諗法」

施麗珊則指，或真的有個別例子認為車程雖遠但可洗滌心靈，「但未必係大部分街坊嘅諗法。」她續說，大部分基層工時長，下班後已身心俱疲，「車程咁長，出出入入，都會覺得好攰。」她相信何永賢非不知基層實際苦況，「可能都係想畀多啲人多啲唔同角度。」

她又提到，入住位置偏遠的簡約公屋，雖然租金較相宜，但來回市區的交通費成本則會增加，部分市民若收工時間較晚，交通上亦未必方便，「如果要搭通宵車就會更加貴。」

施麗珊說，的確有街坊不介意搬入偏遠地區，但亦有不少基層「耍手擰頭」：「又要轉車、又要轉工、又要幫仔女轉學校，時間同交通成本都好唔化算。」她認為，港府有需要完善簡約公屋的交通配套，「唔係個個都負擔得起呢個交通時間。」

▼簡約公屋八幅土地選址實景圖▼



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八個簡約公屋項目合共提供3萬個單位，選址包括元朗攸壆路、屯⾨第3A區、屯⾨第54區、⽜頭⾓彩興路、啟德世運道、上⽔蓮塘尾、柴灣常安街/常平街及⼩欖樂安排，部分被指位置偏遠。至於每月租金方面，當局初步考慮訂為同區新落成公屋租金九折，以新界為例，月租介乎780元至1800元，視乎單位大小而定。

▼1月30日 簡約公屋示範單位曝光▼

