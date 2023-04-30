屯門過渡屋居民不認何永賢洗滌心靈說法：其實係浪費咗好多時間

房屋局局長何永賢昨日（29日）在網台節目中引述一名屯門過渡性房屋的居民，指雖然往來市區交通時間增，但巴士沿途環境優美，是「心靈洗滌的快樂旅程。」

根據記者實測，由荃灣眾安街乘61M經青山公路前往三聖總站，需時約40分鐘，至於車程能否如局長所言能「心靈洗滌」，交由乘客自行感受。不過，有居於三聖過渡性房屋「齊+」的市民，表明不認同局長的說法，「其實係浪費咗好多時間，有時都會想快啲去到或者快啲返屋企。」



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居於三聖過渡性房屋「齊+」的李女士認為，三聖一帶已算多公共交通工具前往各區，即使要到西鐵站亦算方便，但如果要接駁荃灣線等就較麻煩，「要諗定應該點去先至會最方便。」她又說，如果選擇乘搭巴士，只要「送車尾」，下一班車便要等多10至15分鐘，雖然日常生活中較少出市區，但每次要花逾一小時，亦要預先在巴士app留意巴士何時到達，「因為一走咗（巴士）基本上就會遲到㗎喇。」

對於何永賢指長途巴士可以「洗滌心靈」的說法，李女士亦表示不認同，「其實係浪費咗好多時間，有時都會想快啲去到或者快啲返屋企，但係用咗多時間喺車程度，就會變咗耗多好多時間。」

住屋租金平 抵銷車費貴

她亦提到，住在這裡出市區的車費頗為昂貴，相較以前的居住地區，現時要去相同目的地，會貴一至兩元左右，「唔係成日搭都OK嘅，但如果係經常性要返工啲人就會好襟計。」不過她亦指過渡性房屋租金便宜，平衡之下車費亦可接受。

長者：有乜嘢洗心靈啫，𠵱家出去都唔係好想出去

化名阿強的居民亦認為「齊+」一帶的交通比起其他過渡性房屋算是方便，他指對面的街口便有車可到中轉站，「大把車啦，香港九龍新界都去晒。」他舉例指即使要到九龍如荔枝角站亦不需一小時，要到西鐵站亦很方便，因對面的街口便有接駁巴士，鄰近亦有輕鐵站。不過他亦指出車費較為昂貴，「𠵱啲一定啦」，指乘車來回約需20元，車程亦要約半小時，另外亦要視乎運氣有沒有發生交通意外或塞車，便需用多約半小時左右。

李婆婆同樣是居於三聖村，已經居住了數十年，認為交通較以前方便，但亦不時會遇上塞車的情況，「個配套都係差啲。」她又指要前往其他區的車費都較貴。至於何永賢洗滌心靈的說法，李婆婆表示：「有乜嘢洗心靈啫，𠵱家出去都唔係好想出去。」