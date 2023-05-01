猴痘｜34歲男子確診　上月曾到訪台灣　為早前個案密切接觸者

衞生防護中心今日（1日）表示正調查一宗與早前確診個案有流行病學關連的猴痘確診個案，34歲男患者為香港人，是上周六（4月29日）公布確診個案、59歲男病人的密切接觸者，翌日（30日）獲安排他入住雅麗氏何妙齡那打素醫院接受檢疫，同日開始出現皮疹。



新個案病人曾於4月9日至15日到訪台灣，外遊期間沒有進行高風險接觸，衞生防護中心公共衞生化驗服務處今日確認病人的樣本測試結果對猴痘病毒呈陽性。病人沒有接種猴痘疫苗，現時情況穩定。



衞生防護中心5月1日表示正調查一宗與早前確診個案有流行病學關連的猴痘確診個案，34歲男患者為上周六（4月29日）公布確診個案的密切接觸者。。（資料圖片／Ｇetty Image）

4.30獲安排入住大埔那打素檢疫 同日出現皮疹

新個案涉及一名過往健康良好的34歲男病人，為4月29日公布確診個案的密切接觸者，衞生防護中心於4月30日安排他入住雅麗氏何妙齡那打素醫院接受檢疫，同日開始出現皮疹。

4.9至4.15到訪台灣 外遊期間沒有進行高風險接觸

根據病人提供的資料，他曾於4月9日至15日到訪台灣，外遊期間沒有進行高風險接觸。衞生防護中心公共衞生化驗服務處今日確認病人的樣本測試結果對猴痘病毒呈陽性。病人沒有接種猴痘疫苗，現時情況穩定。

兩名同住家人須檢疫及接受暴露後疫苗接種

衞生防護中心正安排病人的兩名同住家人進行檢疫並接受暴露後疫苗接種，他們暫時沒有出現病徵。流行病學調查仍在進行中。

衞生防護中心提醒，猴痘一般不會經空氣或飛沫傳播，亦不會經社交接觸傳播，中心會將個案通報世界衞生組織，同時呼籲市民，尤其是暴露風險較高的人士，採取預防措施，避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。如出現皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等猴痘症狀，應盡快求醫。

衞生署指，為高風險群組提供接種猴痘疫苗的計劃已於去年十月五日展開。在計劃下，以下高風險目標群組人士可以自願形式接種猴痘疫苗：

曾進行高風險性行為，例如擁有多名性伴侶、性工作者、過去十二個月有性傳播感染史；



負責照顧猴痘確診病人的醫護人員；



處理動物傳染痘病毒的實驗室人員；及



當本港動物出現猴痘個案時有較高暴露風險的照顧動物人員。

