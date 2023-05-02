表哥涉32年前性侵兩表妹　用筆插對方下體至呈黑　堅稱：我無做過

四旬男子涉在30多年前夏天，趁著一對當時年僅7歲及10歲的表妹到其家中暫住期間，伺機侵犯她們。其中妹妹被表哥強姦後，再遭對方用筆插進其私處轉動，隨後表哥稱：「死喇！黑曬。」之後才停手。當晚妹妹洗澡時，被發現私處呈黑，但事件發生後28年才被揭發。表哥2018年被捕，他警誡下稱：「我無做過，我無強姦佢。」他否認非禮、強姦等罪，案件今（2日）在高等法院開審。庭上指被告



兩事主被性侵時分別7及10歲

被告CFL（現47歲，案發時14歲，下同），被控於1990年8月某日，在新界大埔某單位非禮Y（10歲）、強姦及襲擊X（7歲）。X和Y為一對親姊妹，被告則是兩姊妹的表哥，即她們姑姐的幺子。

47歲被告CFL被指在他14歲時，分別強姦及非禮兩名7歲及10歲的表妹。

表妹Y倒立時揭開其褲

控方指，X和Y童年時，每逢暑假都會到姑姐一家的住所（即案發單位）留宿兩周，包括發生涉案三宗事件的1990年夏天。針對Y的非禮事件，涉及被告要求當時10歲的Y作出倒立姿勢，Y照辦後，被告用手揭開她的短褲及內褲，令其私處露出。

嘗試用下體壓7歲事主X私處

有關X的強姦和襲擊事件則發生在某日下午，被告把當時7歲的X帶到房間並鎖上房門後，著X躺下及閉上眼睛。X遂躺臥在地版上並閉眼，期間感覺到面褲及內褲遭脫去，雙腿被分開及壓住。X睜開眼睛，見到被告壓在她身上，並用手指嘗試撩開她的私處。X嘗試喝止被告，被告沒有理會，繼續研究她的私處。不久，被告脫去褲子，拿出其下體壓向X的私處，再插入其下體內。X感到痛楚，叫被告停止，反遭掩住嘴巴。

兩姊妹洗澡發現相互下體有痕跡

X不記得侵犯歷時多久，隨後被告突然聽到有人敲房門，遂停手並走到房門。他之後返回原位時，手持一支筆插入X私處內轉動，X掙扎但反被控制及掩住嘴巴。一會兒後，被告稱：「死喇！黑曬。」其後便停手，並穿回褲子。當晚，表姊替兩姊妹洗澡，發現X下體呈現黑色痕跡，Y亦看到X私處附近有瘀痕。

被告於2018年10月被捕，他在警誡下曾說：「我無做過，我無強姦佢。」

案件編號：HCCC160/2021