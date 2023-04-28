技術員涉每月非禮9歲女兒逾10次　見其發育摸胸及私處　認5罪候判

電腦技術員涉在1年多時間內，多番摸其9歲的女兒胸及私處，其妻知情況，但只是質問及告誡，妻並向女兒稱因難以離婚，希望女兒能給爸爸多一次機會。女兒最後告知校方報警，並指其父摸她胸及私處每月最少10次。技術員被捕後承認有摸女兒，因見女兒開始發育而摸她。技術員今（28日）在高等法院承認5項非禮罪，法官先為被告索取心理報告，押後至6月9日判刑。



被告L. W. P.，40歲。他承認於2021年7月至2022年5月，在沙田住所5度非禮X。X案發時介乎9至10歲。

40歲的被告承認5項非禮女兒的罪名。（資料圖片）

向妻稱未能解釋為何會摸女兒

案情指，X於2021年底告知母親，被告多次不當地摸她，母親和被告對質，被告承認，並稱未能解釋為何會如此做，但答應不會重犯。惟X於翌年5月再告知母親遭被告觸摸。

X母叫女兒給被告多一次機會

X母親再質問被告，被告稱會控制，X母親除警告被告外，亦建議他求醫。X母又同時向X稱，因難以和被告離婚，著X給予其父多一次機會。

X母為免X和被告在住所獨處，安排X放學後由外婆照顧，直至她放工回家，涉案行為沒再發生。

X趁課堂向老師透露被摸

X其後於課堂講及性騷擾時，向老師透露她曾遭被告摸胸和私處，事件轉介社署並報警。X在錄影會面稱，被告涉案期間，一個月至少非禮她10次，X交代其中兩次事件的詳情。

被告於同年7月被捕，警誡下承認犯案，並講及另外三次事件。他指相關事件發生合共約20次，當時只有他及X在家，他未有與X性交。

被告稱見X正發育而摸她

首次非禮事件發生於2021年7月，當時僅穿內褲的被告著X入他的房間，他伸手入X衣服內摸其胸和私處，直至X要求他停手。被告其錄影會面中透露，看見X正發育，因此叫X入房並摸她。

於第二至第五次非禮事件，被告著X躺在床上，然後脫去兩人的內褲，繼而以陽具磨擦X的私處約1分鐘。

求情指被告重犯機會低

辯方求情指，被告中五畢業後投身電腦業界，並努力工作，終找到不錯的技術員工作。被告對其行為感到羞愧和後悔，並就此致歉，強調他重犯機會低，望日後可重過新生。

法官指案中有多個加刑因素，包括被告嚴重違反誠信和在案中多番犯案，此外被告以陽具磨擦X的私處，亦未有使用安全措拖等。

案件編號：HCCC216/2022