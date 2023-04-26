中年繼父涉非禮繼女遭妻撞破　反指母女合力誣告　裁非禮罪不成立

女童疑自10歲起多次遭繼父「摸手摸腳」、環抱親吻等，有次更被要求躺在床上摸對方下體，事件遭女童母親撞破兼喝罵，但繼父僅稱：「畀阿媽鬧囉。」然後繼續玩手機。繼父否認非禮，辯方指女童口供疑點重重，謊話連篇，又稱曾撞破事主母親出軌，二人並為離婚爭吵，指事主母教唆女兒誣告，認為兩母女證供均不可信。案件今（26日）在九龍城法院裁決，裁判官指，事主與其母證供上有關鍵不一致的地方，例如事主稱只摸了被告下體一下，其母就指見到女兒打圈3至4下；事主敘說事件時亦多次稱不記得，甚至記不起被告如何叫她摸下體，認為其證供並不可靠，裁定被告罪名不成立。。



被告WMK（42歲）否認非禮未成年兒童罪，即於2019年4月至2021年4月之間某日，在旺角甘霖街某室對年齡在16歲以下的女童X，作出嚴重猥褻行為。案發時，X介乎10至12歲，被告是她的繼父。

被告WMK否認非禮兒童罪，在九龍城法院受審。(資料圖片)

X曾形容見被告性器官凸出來

控方案情指，X自10歲起多次遭被告摸手臂大腿、環抱親吻等，本案針對其中一次事件中，被告在床上，要求X隔著褲子摸他的下體。X便摸了一下，她形容：「掂到佢個性器官係褲到凸出嚟、好似圓形嘅嘢。」惟「唔太記得」如何摸，之後她即縮手，並以去廁所為由離開房間。她又指，X母亦目睹事件，但記不起母親反應為何。

曾遭被告打故不敢反抗

X覺得被告行為「好嘔心」，但因曾試過被對方用藤條或衣架打，所以不敢反抗。被告曾在摸她後說：「正常嘅呢啲。」及至2022年11月底，其母帶她做健康檢查，X填寫問卷時稱有自殺傾向，X母才把事件告知社工。

X母喝罵被告後繼續做飯

X母亦供稱目睹事件經過，她稱案發時正在做飯，期間看見X側身躺在床上，隔著被告褲子用手以打圈方式摸了被告下體3至4下，遂立刻喝罵：「咁都得嘅？咁離譜嘅？」被告就稱：「俾阿媽鬧囉。」之後繼續若無其事地玩手機，X則立即縮手。X母稱不知如何處理，便繼續做飯。自該次事件後，她見X有時會在房間哭泣，但什麼都不願透露，坦言目睹事件後感害怕，故著X在家時留在房內，有需要便致電她。

辯方指事主口供疑點多

被告未有出庭自辯，他的律師結案陳詞指X證供有多個疑點，亦與Y所述並不一致，如X稱只碰了被告下體一下，Y卻稱見X在被告下體打了3至4圈等。此外，律師又質疑X事隔多年才突然透露她有自殺傾向，錄口供時語氣平靜，而且許多事情都稱「唔太記得」，若事件對她有如此大的影響，她不會記不起這些細節，認為她虛構事件，大話連篇。

辯方亦指被告去年8月曾撞破Y出軌，兩夫婦關係轉差，更曾就離婚一事爭執，指Y教唆X誣衊被告。

摸下體一事兩證人口供不同

裁判官今指，本案爭議點在於被告要求X摸其下體一事曾否發生，但控方兩名證人的口供存在關鍵不一致之處，如X稱她只摸了被告下體一下，X母則指見到X至少在被告下體打圈3至4下；X供稱她摸完被告下體後便以去廁所為由離開，不過Y就表示她目睹事件後立刻喝止，X遂縮手但繼續留在房間。

官認為二人所言存在不可能性

裁判官認為，兩人證供存在內在不可能性，對於指控如何發生存在一定疑問。若事件屬實，X和X母應該都有深刻記憶，兩者供詞不應該存在如此關鍵的分歧，況且如果事件真的猶如Y所言，X不用藉詞離開，因為Y已喝止她。

認為X不太可能記不起母親的反應

裁判官續指，X闡述該次事件時多次回答不記得，即使是被告如何要求她摸下體都記不起，但X母卻指X事後突然有自殺傾向，其說法並不合理；另X稱不記得母親目睹事件後的反應。裁判官認為，這類事件是首次被X母目睹，X不太可能不記得其反應。此外，X聲稱被告最後一次非禮她，發生在2022年12月的半年前，即2022年中，其後又稱最後一次事件是在2021年發生。上述因素均反映，X的可靠性存疑。

X母目睹事件不會等3年才告知社工

至於X母的供詞，裁判官引述她指事發後亦要求X留在家時要鎖上房門，既然事件去到如此嚴重的地步，X母不會完全不過問X或被告有關詳情，反而會追問她曾否發生相類事件。再者，X母目睹事件發生，不會等到三年後X出現自殺傾向才向社工提起，因此認為X母的說法不合邏輯，對其說法有所保留。

未能排除X母有動機污衊被告

裁判官另指，辯方呈上事後被告與X的合照，當中包括在家裡拍攝的照片，X也有提到被告事後亦有單獨帶她外出用膳，這與X母稱不允許兩人單獨接觸有所矛盾。裁判官亦不接納X母指涉案事件導致她與被告關係轉差，反指未能排除X母或有動機污衊被告，甚或有機會教唆X這樣做，最終裁定被告罪脫。

案件編號：KCCC3053/2022