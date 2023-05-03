表哥涉30年前姦表妹　事主Y憶妹疑遭性侵後呆晒　被告看似幾開心

中年漢涉在逾30年前非禮兩名未成年表妹案今午（3日）續審，較年長的表妹供稱，她曾見表哥把7歲大的妹妹帶入房，妹妹出來時「呆晒」，表哥則看似幾開心。當晚她與妹妹洗澡時，發現妹妹下體瘀黑，姑姐得佑後，當晚與姐姑丈打罵表哥，姑姐並說：「人哋個女嚟㗎，你點賠番比人？」事後姑丈表示：「懲罰咗佢。」惟翌日長輩們又把表哥與她們兩姐妹獨留在家。此外，雖然她當年亦曾遭表哥掀起內褲看下體，但事隔多年，已「收埋咗」該次可怕經歷，直至妹妹報警，她錄口供時記憶湧現，才驚覺自己也是受害者。



倒立時覺下體涼浸浸

女事主Y供稱，1990年8月她與妹妹到姑姐家留宿時，她當時約10歲。當時14歲的被告要求她靠牆倒立，被告趁她倒立時掀開她的內褲2至3次，並觀察其私處。她覺得下體「涼浸浸」及被侮辱，豈料被告又向當時她7歲的妹妹X作出同樣行為，Y目睹後感到憤怒。

現年47歲被告CFL否認14歲時強姦7歲的表妹。

被告曾稱塞電芯落你嗰度

Y又指，被告經常向她提起「性」，如問她：「知唔知咩係喼喼（女性私處）？」又曾指：「塞個電芯落嚟你嗰度。」不過她當時只有10歲，並不明白被告的意思。

被告指Y乖准自己玩

至於胞妹X被強姦一事，Y憶述當時家中只有被告和她們兩姐妹在家，被告突然向她說：「見你咁乖，俾你自己玩啦。」之後便帶X入房。Y起初以為可以自己一個人玩，無需受被告「糟質」或捱打，後來開始擔心X被打，所以兩度敲門，均遭被告打發走。

妹妹呆晒被告看似幾開心

Y說，正當她盤算著該如何應對時，被告便與X走出房間，當時X「完全呆晒」，無甚反應，被告則有整理衣物，表情「好似幾開心」。當晚，Y在X洗澡時發現她下體三角位「藍藍黑黑」，協助她們洗澡的表姊便問發生何事，X便哭泣。隨後表姊找姑姐幫忙，她聽不到他們之間的對話。其後，X、Y和表姊一同就寢，期間聽到姑丈姑姐打罵被告，姑姐曾斥：「人哋個女嚟㗎，你點賠番畀人？」過了一段時間，Y步出房間見到被告坐在地上，且有流血。姑丈表示：「懲罰咗佢。」Y依然感到不解，只是感到愕然。惟翌日長輩們又把她們兩姐妹和被告獨留在家。

回想為何X如此討厭被告

Y說她後來已漸漸忘記了這件事，所以沒有再提起，也無過問X。直到2018年，她誕下女兒後從澳洲回港，想約姑姐一家聚會。惟X稱：「要好好教佢（Y女兒）」、「唔好俾人性侵」等。Y覺得奇怪，開始回想為何X如此討厭被告，憶起X下體瘀黑一事，始鼓起勇氣問她當年的事，並著X報警以「還翻一個公道」。

初時誤以為X只遭被告打下體

Y在辯方盤問下同意她起初誤會了X，以為X憎恨被告是因為曾遭被告打下體，所以嘗試開解X，她亦有就當年沒出手制止道歉。其後Y再向X釐清，被告當時是否只是碰到她的下體，抑或有進一步行動，她才從X口中得知X是遭被告強姦，遂建議妹妹報警。

Y曾發電郵大罵被告

辯方指Y曾發電郵責罵被告，Y寫道：「你個X街人渣！一直以來若無其事，等我仲當你係親戚，係人一個，多年來同你見面同你同枱食飯，諗番起好想嘔！⋯你好彩，X暫時唔想報警，但佢隨時都有追討權利！你洗定個屎忽等坐監啦X街禽獸無人性無良知性變態！記住唔好返大陸呀，X一報警（你）被公安捉到會判死刑㗎！」等等，律師指Y在電郵中，未有提及她曾遭被告掀起內褲望私處的事。

向警錄口供才驚覺自己也是受害人

Y承認她一直不記得遭被告看下體的事，直到她因為X的事到警署報案記憶湧現，才驚覺：「原來我都係受害者。」Y說她相信自己曾把這段可怕記憶「收到好埋」，直至錄口供時才想起。

被告CFL（現47歲，案發時14歲），被控於1990年8月某日，在新界大埔某單位非禮當時10歲的Y、強姦及襲擊7歲的X。

案件編號：HCCC160/2021