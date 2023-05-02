表哥涉30年前姦7歲表妹　事主當刻被嚇呆　守口28年為公義揭事件

中年表哥涉逾30年前強姦7歲表妹案續審，現已40歲的表妹今(2日)出庭作供，她稱當年暑假在姑姐家渡暑假時，被當時14歲的細表哥叫她入房，她指表哥嘗試用下體撞入其私處，疑表哥未能成功，便用墨水筆插入其下體，事後更要她：「唔准話畀人聽。」事主稱她當時被嚇呆，28年來亦沒跟人提及。直至4年前其姊誕女回港，想約表姐等家人食飯，她擔心甥女交被告手上，才揭發事件。她作供時哽咽說：「佢咁樣對我哋，而家仲要比個BB見佢⋯我唔想再有悲劇發生。」她稱需要公義才能面對這段經歷，也要表哥面對這件事。



現年40歲的女事主X稱，她的姑姐姑丈育有兩子一女，即其大表哥、表姊及二表哥（被告，47歲）。她和親姊Y兒時每逢暑假都會到姑姐家中留宿。

現年47歲被告CFL否認14歲時強姦7歲的表妹。

被告要X躺著閉眼再脫其褲子

X憶述1990年8月某天黃昏時分，當時只得被告與她們兩姊妹在家，被告突帶她到表姊的房間，鎖上房門，要她躺下並閉上眼睛。之後被告脫掉她的褲子，擘開她雙腿，並研究了其下體很久，X感害怕，「唔知發生咩事」，但擔心遭被告打所以配合。

指被告曾用墨水筆插其下體

當X睜開眼睛時，見被告也脫下褲子，並兜住其陽具，嘗試與X性交，她當刻感受到：「下體有嚿肉塞入嚟，向入面撐入去。」她指被告嘗試撞向其陰道口多次，她已感到疼痛欲逃，被告便按著其手腳及嘴巴，令她無法說話。她指被告疑想撐大她的下體，故拿了一支墨水筆插入她的尿道內轉動，直至發現其下體變黑才停手。

當時被嚇呆只等成年人回家

X記得該墨水筆的金屬筆尖十分鋒利，當時感受到猶如觸電般的痛楚，「痛到上頭頂，啲肉好嫩，咁樣插入嚟，覺得好刺痛。」被告停手後叫X穿回衣服，並著她：「唔准話比人聽。」X稱當時已「呆咗」，只好等待成年人回家。

姑姐及表姐均有發現其下體黑晒

X稱她當晚洗澡時，見到下體「黑晒」，估計是墨水所致，表姊發現後有叫姑姐查看。X形容當時覺得瘀黑的下體痠痛，只想快點離開姑姐家，但始終沒有把事件說出，幾天後才向姑姐表示想離開。另在事發當晚，X聽到姑姐姑丈責打被告，被告身上亦有傷勢。

讀中學才意識當年發生何事

X透露，被告曾在她和她的姊姊Y留宿期間向二人說：「你信唔信我攞咗你隻豬？ 」惟當時只有7歲的她並不明白固中意思，長大後才意會被告是指要「破（她們）處」。她亦是在讀中學時接觸到性知識，才意識到當年發生何事，X說：「個時好shock（驚訝）。」

X憂姊把女兒交到被告手上

X稱她28年來都沒有把事件告訴別人，直到2018年，已移民海外的Y誕女後回港，並想邀約表姊一家吃飯，包括被告。X得知後大怒，她在庭上一度哽咽說：「覺得有冇搞錯，佢咁樣對我哋，而家仲要比個BB見佢，仲要個BB係女仔，我唔想再有悲劇發生，唔可以再比佢接觸。」於是她把事件告知丈夫、Y、大表哥及表姊，並直接私訊被告與其對質，X說：「唔想佢扮唔知。」

一憶起事件便失眠

X表示，多年來不願面對性侵經歷，一憶起事件便會失眠，她不願再見到被告，才決定道出事件始末。X說：「一定要公義，先可以面對番自己呢段歷史。」亦要被告面對這件事。

辯方透露被告已認7罪

辯方盤問X時透露，被告早前已經承認7項控罪，包括打X和Y腹部、叫X倒立後掀開她的內褲看其私處等，他將會因此受到法律制裁。案件明（3日）續。

被告CFL（現47歲，案發時14歲），否認非禮、強姦及襲擊致造成身體傷害等3罪，指他於1990年8月某日，在新界大埔某單位非禮當時10歲的Y，及強姦和襲擊當時7歲的X。X和Y為一對親姊妹，被告則是兩姊妹的表哥，亦是兩名女事主姑姐的幼子。

案件編號：HCCC160/2021