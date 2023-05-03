表哥涉30年前姦表妹　事主稱遭筆插至下體瘀傷　辯方指是電芯觸碰

中年漢疑在逾30年前強姦年僅7歲表妹，案件今（3日）在高等法院續審。事主接受辯方盤問時，透露她遭表哥用墨水筆插尿道後，以為墨水筆漏墨導致恥骨發黑，數天後才發現是瘀傷，但辯方指表哥只是以筆芯電觸過她。事主又說，事發後近30年才重提舊事，最初沒有想過要告發表哥，只是「唔想佢扮唔知，唔想佢以為唔去面對就冇咗件事」。她對自己沉默多年感到憤怒，認為當初應該去追求公義。



被告CFL（現47歲，案發時14歲），被控於1990年8月某日，在新界大埔某單位非禮當時10歲的Y、強姦及襲擊7歲的X。X和Y為一對親姊妹，被告則是兩姊妹的表哥。

現年47歲被告CFL否認14歲時強姦7歲的表妹。

下體呈黑被以為墨水所致

X今日接受盤問時，透露她遭被告強姦及用墨水筆插下體後，當晚洗澡時見到下體恥骨呈黑，她起初以為是墨水筆漏墨所致，數天後發現是瘀痕。辯方質疑，雖然X知道下體變黑是由瘀傷造成，但她在2018年向被告重提舊事時，卻稱：「有毒的墨水滿滿的停留在我下體。」X解釋，她只是想把案發時的感受告訴被告，才會這樣說。

當時覺得被插得很深

辯方讀出X的口供，她向警方憶述事件，指被告當時在房內聽到有人敲門，之後拉後身體，隨手從書桌上取出一支膠柄墨水筆，以筆嘴插進她的尿道，再左右轉動筆桿，令她感到痛楚無比，猶如一股電流傳上胸口。其後被告加強轉動墨水筆的幅度，筆桿逐漸深入其尿道約6至8毫米。X在庭上解釋，當時感覺筆桿插得很深，她一直大叫卻遭被告掩住嘴，惟她沒有留意聲量。

事件好深刻無法忘記

X續指，她在報警前夕曾與丈夫和Y覆述事件，是因為希望家人知道事件始末，而且她未曾到過警署報案，亦覺得事件難以啟齒，所以才會在錄口供前講述一次事件。辯方指出，X是因為不記得事件經過，需要模擬錄口供情況，當時她仍向Y說恥骨發黑是因墨水筆漏墨。對此X解釋，事件對她而言「好深刻，點可以唔記得？」她補充，只是想把當時的心路歷程告訴Y，「想講細個嘅我咁低B」。

想被告知道她受到的傷害

辯方另質疑，X事隔28年才直接找被告控訴，兩人之間的訊息卻不曾提及「強姦」，只是說「搞我下體」。X反駁，她只是以「性侵」一詞表達事件，並稱最初沒有打算告發被告，向他重提此事只是想被告知道她受到的傷害，「唔想佢以為唔去面對就冇咗件事」，她坦言：「沉默咗好多年，好嬲我自己。」

辯方指是以筆芯電觸碰X下體

辯方指出，被告其實是以筆芯電觸碰X下體，而非用筆插入該處，若她的尿道被插後感到強烈痛楚，當晚洗澡時不會只是覺得恥骨痠痛，尿道沒有痛楚。X表示，她只記得恥骨發黑，事後小便時尿道疼痛，她沒有就此求醫或者告訴家中長輩，稱：「細個啊嘛，我成日都要忍㗎啦。」辯方認為X多年後混淆記憶，X說：「我都想忘記。」

案件編號：HCCC160/2021