房屋局局長何永賢獲邀任工程師學會資深會員　非工程師身份惹質疑

房屋局局長何永賢，成為香港工程師學會資深會員（fellow）。當她本身並非工程師，因此引起工程師部份會員的質疑。何永賢透過新聞秘書回應指，早前接受工程師學會邀請加入成為資深會員，今日獲口頭通知，深感榮幸。



房屋局局長何永賢。（資料圖片 / 張浩維攝）

《香港01》獲悉，工程師學會4月討論房屋局局長何永賢的資深會員（fellow）資格。何永賢並非工程師，加上身為問責官員，有工程師學會會員認為，此時何獲資深會員資格，是對工程師尊嚴和專業規範的挑釁，又質疑學會對於理事會內反對的意見視而不見。

《香港01》獲得一封工程師學會會長卜國明的內部電郵，認為何永賢獲資深會員資格，是經「資歷評核政策委員會」審核，他亦完全同意這個決定，又表示學會會員資格並非一定要工程師才可獲得，此前亦有非工程師獲得資深會員的例子。

根據工程師學會會章，有工程界經驗、對學會有貢獻、在政府部門有領導責任等，均可成為會員。

房屋局局長何永賢，今年2月出席啟德沐安街過渡性房屋動土典禮。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

房屋局局長何永賢透過新聞秘書回應查詢，稱：「早前接受香港工程師學會邀請加入成為其資深會員，今日口頭上得悉已獲審批成為會員。待收到正式通知，會按既定程序作出申報。非常感謝工程師學會，能加入他們的大家庭，我深感榮幸。」

何永賢是建築師，曾任建築署署長，是香港建築師學會會員、英國皇家建築師協會會員。

工程師學會會長卜國明，目前任職政府。（工程師學會網站圖片）

記者向工程師學會會長卜國明查詢，何永賢獲會員資格對質疑，他回應稱：「所有香港工程師學會內部事務一般無可奉告，但若有其他從事建築行業資深的專業人士加入，可以大大促進業界交流，促進工程師專業發展，過往已有例子。我們十分高興並歡迎局長加入。」

卜國明1980年代加入港府，曾任土木工程拓展署土木工程處處長，2021年1月退休，2022年3月重返土木工程拓展署，擔任衛生項目組工程項目組長。