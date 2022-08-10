房屋局長何永賢車位僭建釘契13年　何：多次去信管理公司現已拆除

《香港01》發現，房屋局局長何永賢及其丈夫持有的半山屋苑單位及露天車位懷疑有僭建物，涉及一個露天車位的簷篷，屋宇署早在十多年前已將涉事車位釘契，惟僭建物一直未被清拆。記者近日現場視察，發現簷篷已被拆除。

何永賢回應指，過去數年曾多次去信管理公司要求盡快跟進處理有關僭建物，惟因工程涉及石牆的安全和保護樹木的方案，需要較長時間研究及進行商討，涉事的「鐵皮上蓋」已於今年初完全被拆除。屋宇署指，視察後確認僭建物已被拆除，會通知屋宇署註銷「釘契」。



房屋局局長何永賢及其丈夫於2006年，以1250萬元購入的一個半山屋苑單位及露天車位。（余俊亮攝）

2006年購入 2008年被頒清拆令

房屋局局長何永賢及其丈夫於2006年，以1250萬元購入的一個半山屋苑單位及露天車位。《香港01》發現，其持有的露天車位曾經加建了簷篷，屋宇署在其購入單位兩年後，即2008年曾發出清拆令，要求業主在兩個月內還原，惟僭建物一直未被清拆，因此被釘契至今。

何永賢2020年起出任建築署署長，直至今年政府換屆晉身問責官員，出任政府架構重組後第一任房屋局局長。（資料圖片 / 張浩維攝）

▼涉僭建的簷篷以往的相片及影片截圖▼



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11個車位簷篷相連

涉僭建的簷篷位於屋苑平台近山坡擋土牆位置，據屋宇署圖則顯示，該位置為屋苑的露天停車場，共劃分了11個車位，當中包括何永賢及其丈夫持有其中一個。

以往的相片、影片可看到，這些車位上的簷篷相連，直至2021年2月仍存在。除了何永賢與丈夫擁有的車位，其他車位亦被釘契。

屋苑正鞏固山坡 現場工友：簷篷去年底拆卸

記者近日實地視察發現，屋苑露天停車場正進行工程，而涉僭建的簷篷已被拆卸。據負責工程的工地人員透露，屋苑現時正進行山坡鞏固工程，預計要到今年年底才完工。他又指，簷篷於去年年底拆卸，未有計劃會重建簷篷。

翻查資料，建築署於2021年7月向屋苑的業主立案法團發出的命令，指屋苑的擋土構築物有坍塌危機，並命令業主在七個月內須進行工程補救，與工地人員的說法吻合。

換言之，車位上僭建的簷篷，從2008年無執行清拆令被釘契，到2021年底才清拆，足足相隔13年。

房屋局局長何永賢回覆查詢時指，過去數年曾多次去信管理公司要求盡快跟進處理有關僭建物。

何永賢：曾多次去信要求盡快跟進處理

何永賢透過新聞秘書回應，指早年購入有關車位時，該「鐵皮上蓋」已存在，而該「鐵皮上蓋」並非為單一車位而設，而是與旁邊石牆及另外多個車位相連的「上蓋」。

她強調，過去數年曾多次去信管理公司要求盡快跟進處理有關僭建物，惟同時要處理涉及石牆的穩固性和安全問題，還有相連的石牆樹木及同屋苑另外數名業主的車位，管理公司需時安排專業人士研究和勘察，亦要安排招標及聘請承辦商等工作，以及與大廈其他業主多番討論如何落實工程，故需要較長時間研究及進行商討。

她強調，相關石牆由合資格人士及註冊承辦商於去年底開始進行大規模維修並加固，而「鐵皮上蓋」亦已於今年初完全被清拆。

屋宇署指，視察後發現僭建物已被拆除，會撤銷釘契。

屋宇署已通知土地註冊處註銷「釘契」

屋宇署回覆則指，署方於2007發現麗澤園若干露天車位上有搭建物，當中包括面向羅便臣道一個遮蓋十個露天相連車位的搭建物，但沒有明顯危險，不屬須予以取締類別的現存僭建物。

署方於2008年10月向有關車位業主發出「警告通知」，並於2009年2月「釘契」。屋宇署人員最近到上址視察， 確認露天車位上的僭建物已被拆除，已通知土地註冊處註銷有關「警告通知」。

何永賢為建築師出身，自2020年起出任建築署署長，直至今年政府換屆，官階連跳三級，晉身問責官員，出任政府架構重組後第一任房屋局局長。