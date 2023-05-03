醫療事故｜東華醫院電腦無駁打印機　致逾期通知13病人驗尿結果

東華醫院發言人今日(3日)表示，該院理遺護理診所早前在檢視化驗報告期間，發現部分報告未有按正常程序自動列印，導致診所延誤通知13名病人有關尿液化驗結果。診所發現事件後，已安排其中11名病人提前覆診，餘下兩名病人亦將於本周內覆診。全部完成覆診的病人均無緊急情況。



病人1月至4月進行化驗 一般一周內聽取報告

東華醫院發言人今日(3日)表示，該院理遺護理診所延誤通知13名病人有關尿液化驗結果。涉及事件的13名病人中，包括8名病人前列腺特異抗原超出正常水平，和5名病人有尿道感染。一般而言，診所會安排化驗結果異常的病人，一星期內到普通科門診診所聽取醫生講解報告，如有需要會安排病人到泌尿科專科門診診所跟進，排期約三個月。

東華醫院指，有關病人均在今年1月至4月期間進行化驗，東華醫院謹就延誤通知病人化驗結果致歉。惟東華醫院強調，病人的治療服務均沒有延誤。

東華醫院補充，診所調查後發現，事件由於其中一部電腦並無接駁打印機所導致。院方已透過早期事故通報系統，向醫院管理局總辦事處呈報，並會深入調查事故成因。而醫院管理局指，已檢查轄下所有診所的同類裝置，確保化驗報告列印系統運作正常。