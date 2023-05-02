流感︱醫生籲留意兒童呼吸及唇色　病徵嚴重即送院　建議定時探熱

本港處於流感季節，近日公營醫療系統急症室更出現長龍，情況嚴峻。港大兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華今日（2日）提醒市民，如小朋友出現呼吸困難、嘴唇發紫等嚴重病徵，即病毒有機會已入侵重要器官，呼籲家長要盡快帶小朋友求醫，又建議家長每4至6小時為小朋友探熱，並保持空氣流通，即使天氣熱開冷氣亦應盡量打開少少窗換氣，如有空氣過濾器就更為理想。



▼1月2日 聯合醫院急症室等候時間長達8小時以上▼



嚴重病徵：呼吸困難、嘴唇發紫、心口痛、神智不清

關日華早上在電台節目指出，4月時有很多流感個案，以甲型H1N1為主，近日公營醫療系統急症室更出現長龍，情況嚴峻。他指，香港兒科醫學會網頁今日將上載指引教家長如何處理小朋友患上呼吸道感染的情況，他提醒如小朋友出現呼吸困難、嘴唇發紫、心口痛、甚至神智不清，即病毒有機會已入侵重要器官，「有𠵱啲病徵家長一定要快啲call 白車入醫院。」

關日華提醒如小朋友出現呼吸困難、嘴唇發紫、心口痛、甚至神智不清，即病毒有機會已入侵重要器官，「有𠵱啲病徵家長一定要快啲call 白車入醫院。」（余俊亮攝/資料圖片）

每4至6小時為兒童探熱 家居開窗通風

關日華又建議，家長每4至6小時為小朋友探熱，其他家庭成員都要戴好口罩，以避免在家中傳播，亦應打開窗戶以保持空氣流通，病童所使用的餐具、水杯、洗嗽用品亦不要與其他人共用，每日亦應用1比99家用漂白水清潔家居。他又提到新冠疫情突顯出空氣流通的重要性，建議即使天氣熱開冷氣亦應盡量打開少少窗換氣，如有空氣過濾器就更為理想。

他強調，疫苗是保護小朋友最好方法，按現時數據，香港流感疫苗6個月至3歲的接種率不足10%，即大部分小朋友無打新冠疫苗及流感疫苗，應盡快接種，才是安全。