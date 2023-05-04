天星小輪船長猝死｜資方數月前諮詢船員　大部份冀保留上班制度

天星小輪昨日（3日）發生船長疑連踩多更，在返通宵期間突然暈倒，送院不治。死者鍾偉明遺孀鍾太哭訴，其丈夫已是連續第23天工作，曾呻工作辛苦，認為天星小輪上班制度有待改善。

小輪業職工會理事長范強指出，天星小輪船長一連25天上班後休5天，通宵更工友駕駛一至兩輪船後檢查設備，則無工作安排。他引述工友指，數月前曾以問卷形式諮詢工友有關上班制度的意向，大部份船員希望保留現有工作安排，又指事發後有船員特意聯絡他，表示擔憂天星小輪因而更改上班制度，形容現行制度一直受工友歡迎，



范強今日（4日）接受香港電台節目《千禧年代》訪問表示，工會內有理事及義工與鍾偉明相熟，形容鍾偉明「平時比較唔係咁多嘢講，但係人好好」。他指出，天星小輪上班制度分為三更，早更是上午7時正至下午3時，中更是下午3時至晚上11時，通宵更由晚上11時開始，翌日上午7時結束。通宵更船長一般駛一至兩轉船後，則會檢查設備及巡視船艙，則可以休息、做私人事，需要留在船上但無工作安排。直至翌日上午5時起床，並再次檢查船隻操作正常、油量是否足夠，6時半負責駕駛首班船。

現行更表制度運行幾十年 工友都喜歡

范強說，船長的上班日數一般以30天為一個循環，頭10天返早更，接下來15天返中更，第10天早更接中更的時間，會有24小時休息，其餘5天放假，上班日每天工作8小時。他表示，此制度已運行了幾十年，工友都喜歡，有工友反映船長甚少需要額外超時工作，除非下一更的船長請假，每天有足夠時間休息，而有連續假期，則可作短線旅行，相信此安排與工作實際需要並無特別關係。

小輪業職工會理事長范強。( 資料圖片／黃寶瑩攝）

資方曾參考其他公司安排諮詢員工

范強又引述工友指，天星小輪公司於數月前曾向所有員工派發問卷，就考慮改變工作制度收集意見，例如參考其他渡輪公司，每上班1天放1天假，但大部份船員均表示希望保留現有工作安排，認為公司願意改變，亦願意讓工友選擇。

他指，鍾偉明死訊報道出街後，很多工友特意致電他告訴情況，並擔憂公司更改現有工作安排，改為每上班5天放1天假，認為無助節省人手，儘管社會要求公司更改，交由員工選擇，希望公司保留現有制度。范強稱，工會與天星小輪不時都會溝通，過去溝通層面涵蓋薪酬及工作環境。