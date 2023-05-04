警調整入伍要求　過去曾多次修訂　退休警官：演變與供求定律有關

警隊周五（5日）起調整入職要求，有熟悉警隊歷史的退休警官以「供求定律」四字，歸納179年來入伍條件的演變。他指香港開埠初因急聘人手，小學程度亦可投考，但隨着社會進步、教育普及，學歷要求逐步提升至小學畢業、中三程度及中五畢業，近年亦不乏大學生投考警員，直至2019年發生反修例示威浪潮及警民衝突後，投考人數下降，亦因應環境有所調整。



警隊在2015年，改革沿用30年的體能測試模式，取消仰臥起坐、掌上壓及引體上升，取而代之是手握力測試。警隊去年亦取消「在港居住七年或以上」要求，至今已有兩名未滿7年的永久性居民成為警員。



退休高級督察凌劍剛以「供求定律」四字，歸納179年來警隊入伍條件的演變。（資料圖片）

由5月5日起，警隊入職條件取消身高體重限制、容許佩戴眼鏡及隱形眼鏡做視力測試，及新設「警員中/英文筆試」，容許香港文憑試語文科不達二級成績人士應考，通過60條選擇題等同DSE獲二級成績。

七十年代投考人多 自然提高入伍資格

退休高級督察凌劍剛指出，警隊入伍條件的演變與「供求定律」有關，香港開埠初期急需徵召華人警員，因為要應對華人社會環境，在需求量大於供應量下，入伍條件相對較低；踏入七十年代，隨着廉政公署成立，警隊的待遇提升，吸引更多人入伍，供應量多自然提高入伍資格，學歷由小學程度上調至中三畢業，之後要中五畢業。

警隊在七十年代招募具中學學歷警員，但同時容許小學程度人士投考。（警隊facebook圖片）

設少年訓練學校招中三青年入伍

翻查警隊facebook一則警隊七十年代廣告的帖文，主角是前軍裝警員、藝人林嘉華，廣告中警隊開始招募具中學程度的人士，不過亦有提及「視乎學歷，月薪起點為$1230至$1365，具小學程度者亦可投考」，而男性警員的資格為17至29歲，身高五呎四吋（約163厘米），體重110磅（約50公斤）。

隨着教育普及，警隊對學歷要求有所提高，傾向徵召具中五程度學歷警員，但由於當年大部份人提早輟學打工，警隊於1973年成立皇家香港警察少年訓練學校，為中三學歷的15至17歲青年提供專業訓練課程，兩年間接受職業訓練、體能訓練、學術訓練（中文、英文、數學、中國歷史、世界歷史及經濟學等等）及社會服務，畢業後可加入警隊。

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「現今港人基本中文交流絕對沒有問題」

凌劍剛指出，在2019年後投考警隊人數減少，投考條件便有所調整，雖然新安排下毋須中英文DSE第二級成績，但相信現今港人的基本中文交流絕對沒有問題，而且近年有不少大學生投考警員，具備一定的語文能力，至於英語運用，則以管理層為主，認為影響不大。

立定跳高的合格標準亦下調至男士49.6厘米，女士36.6厘米。（廖雁雄攝）

2015年取消仰臥起坐、掌上壓及引體上升

除了學術條件有所轉變，警隊在2015年5月將沿用30年的體能測試改制，取消仰臥起坐、掌上壓及引體上升，改為手握力測試；而10米穿梭跑就由10次來回減至4次；至於立定跳高的合格標準亦下調至男士49.6厘米，女士36.6厘米。

就警員的身份資格，警隊去年調整警員、見習督察及輔警警員的居港年期入職要求，取消「在港居住七年或以上」規定，申請人只須符合「香港特別行政區永久性居民」的要求便可投考，截至今年4月，警隊成功招聘2名未滿7年的永久性居民為警員。