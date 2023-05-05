便衣警執勤時偷拍兩女　官斥影響警隊聲譽　判囚4周

便衣男警去年在大埔當值期間，涉先後偷拍兩名女子胸部及雙腳。他早前承認遊蕩等罪，並在求情時指兩名事主已卅餘歲，非妙齡少女。而裁判官今(5日)在粉嶺裁判法院時指，男警當值期間犯案，違反公眾對警察的信任，影響警隊聲譽。雖然他沒有拍到裙底，但拍到事主的胸部及腳部，侮辱女性的尊嚴。裁判官認為判刑需具阻嚇性，決定判男警入獄4周。



被告伍佩偉，53歲，高級偵緝警員，他承認一項有違公德的行為，及一項遊蕩導致他人擔心罪，指他於2022年5月31日，在大埔新興花園商場惠康超級市場作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德行為，即錄影或企圖錄影女子Ｘ的私密影片；及同日在大埔超級城B區LOG-ON遊蕩，導致女子Ｙ合理地擔心本身的安全或利益。

辯方今求情指，被告將面對紀律聆訊，恐會失去工作，已受很大教訓。被告亦改過自新，答應不會重犯，望裁判官給予機會

裁判官指被告違反公眾對警員的信任

裁判官判刑時指，被告犯案時為當值警員，本應保護市民，但他違反公眾的信任，更在同日干犯兩罪，案情嚴重。雖然被告沒有拍到拍到裙底等私隱地方，但亦有專注事主的胸部及腳部，認為屬侮辱女性的尊嚴，和侵犯對方的私隱。經考慮後，裁判官判被告入獄4周。

案情指，穿短裙的女事主Y在大埔超級城LOG-ON閒逛時，發現被告手持手機靠近她身旁，Y瞪眼望著被告，但被告未有停手，Y遂向職員投訴，被告藉機離開，Y即叫停他。惟被告未有理會，最後被截停。

警員調查下發現，被告當日曾拍攝2段片段，包括一段拍攝Y長約66秒的影片，拍到Y雙腿的近鏡；另一段影片涉及事主X，片長約61秒，拍到X的胸部近鏡，拍攝時間同日早上11時許，X對此不知情。

案件編號：FLCC 1552/2022