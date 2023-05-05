少女稱遭父兄非禮多年　兄被裁兩罪罪成　押後與父一同判刑

少女聲稱自9歲起多次遭父及兄非禮，父親早前認罪，兄長則否認5項非禮罪受審，其案件今（5日）在區域法院裁決。法官游德康指，被告及X作為兄妹，在玩耍間有碰撞屬正常，因而裁定其中三罪罪脫：但另外兩件發生在深夜的摸胸、陰莖磨擦事件，游官則認為被告當時明白不可亂摸異性，行為不屬於貪玩，裁定涉及的兩罪罪成。游官將案件押後至5月24日判刑，以待為被告索取感化、社服令報告，屆時將連同父親的案件一同處理。期間兄長因應考DSE獲准保釋，父親則繼續還押。



現年17歲的次被告WCK，是女事主X的胞兄，他否認5項非禮罪，指他於2018至2020年間，分別在荃灣某單位、旺角及荃灣非禮X。

游官裁決指，被告案發時14歲，他知道摸妹妹的行為並不正確，亦明白不可亂摸異性，故可推翻被告無合理犯罪能力的說法。就床上摸胸事件，游官認為被告當時以找耳機為藉口，可見他知道其行為不被容許。另外在黑暗中以陰莖磨擦X一事，法官認為X面對此情況選擇啞忍，不到最後一刻都不透露事件亦可理解，而被告的行為亦非屬於貪玩，因而裁定被告此兩項非禮罪成。

法官指部份事件 不能排除被告不小心碰到X

至於餘下3項非禮罪，游官指其中兩次發生在旺角、荃灣街頭事件，X對於當時的細節有不同的說法，考慮到被告當時的年紀、使用的力度及手法、街上的人流等，不能排除被告只是不小心碰到X。另外一次摸胸事件，被告雖然招認曾「用膊頭撞阿妹個胸」，游官認為被告、X與兩名大人同住，無自己的個人空間，年少的兩人在玩耍間發生碰撞是平常事，刻意碰撞亦非一定有非禮意圖。基於以上原因，疑點利益歸於被告，裁定其此3罪脫。

X的父親，即首被告WKF（40歲），早前承認於2015至2017年間，四度在荃灣某單位非禮X，案情指他以手指撩和插X的下體，更曾稱「生咗好多毛，叻女。」

案件編號：DCCC1/2022、DCCC641/2022