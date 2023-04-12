男生被指多番非禮妹　辯稱撞來撞去玩無刻意撞胸　強調大家都開心

少女聲稱自9歲起多次遭父及兄非禮，父親早前認罪，原本今天判刑，但涉及事主兄的審訊繼續，故父的判刑押後。事主兄長今(12日)在區域法院就指控自辯。事主早前供稱其兄多次用手肘借機觸碰她的胸部，其兄今辯稱因與妹妹經常「撞嚟撞去玩」，但從沒有刻意撞向其胸，又指兩人玩耍時「大家都係開心既」，又說：「因為佢係我阿妹，我唔會咁樣對佢。」



現年17歲的次被告WCK，是女事主X的胞兄，他否認5項非禮罪，指他於2018至2020年間，分別在荃灣某單位、旺角及荃灣非禮X。

被告WCK否認非禮親妹，他自辯稱只是與妹「撞來撞去玩」。(資料圖片)

被告是應屆中學畢業生

被告作供時透露，他現就讀中六，是應屆畢業生，現僅完成了一科的考試。他與X年紀相差不足一年，案發時與X、爸爸及嫲嫲同住，與生母則已失去聯絡。其父於2021年5月因本案被捕，單位只剩被告和嫲嫲居住，兩人依靠綜援生活。

指妹與父關係好好

被告續指，他與X就讀不同學校，平時上下課的時間均不同。被告自言與爸爸的關係好，妹妹與爸爸關係則「好好」，爸爸間中會帶兩人出街，有時會只帶妹妹一個；另被告與嫲嫲的關係亦很好，妹妹則因經常與嫲嫲「駁嘴」而關係差。

與妹撞來撞去及用膊頭向前撞

提及X在庭上作供時稱見到被告會害怕，被告稱過去兩人一起玩耍時，X未有任何害怕的表情，臉上更有笑容。至於被告在警誡下承認曾在家中以肩膀撞X胸部，又向警員表示此事發生過2至3次。被告稱當時是在與X玩耍，即「撞嚟撞去」、「用膊頭向前撞」，並稱當時「大家都係開心既」。

稱世界盃時會到商場看賽事

另X曾指控在2018年世界盃期間的某個深夜，被告趁X睡覺摸其胸部。被告解釋說，他當時會在凌晨到荃新天地看世界盃賽事，直到早上吃過早餐才會回家，強調他不會做該些非禮事情，又說：「因為佢係我阿妹，我唔會咁樣對佢。」

怕妹走失才不小心撞到

最後就分別發生在旺角及荃灣的指稱「揩」胸事件，被告稱該兩次在街上均很多人。他在旺角時因擔心X走失，故多次向後望時，才不小心撞到X；他在荃灣在街上與X「撞嚟撞去玩」，大概撞到X的腰至膊頭位置，並無以其胸部為目標，當時妹妹只是笑一笑，沒有阻止他。

X的父親，即首被告WKF（40歲），早前承認於2015至2017年間，四度在荃灣某單位非禮X。此案件將留待本案審結後再處理判刑。

案件編號：DCCC 1641/ 2022