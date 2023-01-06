青年非禮妹4年指妹作主動　妹因厭兄變同性戀　官斥違倫常囚2年

24歲青年認在其妹10至14歲期間多番非禮，包括摸胸及摸其私處，更在妹拒絕其性要求而吵架下，遭母親揭發。惟青年認罪後，反指其妹發出性要求，他想糾正妹妹對性的好奇及出於對妹的溺愛，才滿足她。案件今(6日)在區域法院判刑，法官王詩麗引述報告指，專家認為被告傾向把責任推向妹妹，以減輕罪責，其妹則稱討厭兄長，更因這事由異性戀變成同性戀。王官斥被告不但未有盡責任保護妹妹，更乘機侵犯對方，行為有違倫常，判囚2年。



代號PTF的被告（24歲，餐廳水吧員工）承認3項非禮罪，指他於2016年11月至2021年7月的約5年間，3度在新界葵涌某單位內非禮其胞妹X，X案發時10至14歲。

代號PTF的被告，承認曾非禮親妹，但求情卻指是妹妹提出性要求，他的行為無違反其意願，也非為性滿足。

既得不到性滿足就不應如此對待妹妹

王官引述辯方求情指，被告稱犯案時沒有違反X意願，也非為了滿足性需求，只是出於對X溺愛及他的懦弱。惟王官認為被告比X年長8歲，即使X對性有好奇並提出要求，被告亦應拒絕，且被告既得不到性滿足，就不應如此對待自己妹妹。

被告稱受妹威脅也處於痛苦之中

被告的心理報告指，被告稱兩人每次的性接觸均由X發起，王官指出此說法與其所承認的事實相違背。另被告亦向心理專家強調，他每次均有拒絕X的性要求，惟X威脅稱會報警及誣衊他非禮。他處於痛苦之中，找不到糾正X的方法，又因對妹的溺愛而滿足她的要求。被告同意每次的性接觸均會引起其性慾。心理專家對此認為，被告的悔意較為表面，傾向怪責妹妹，減輕自己的罪責，其重犯風險屬中等偏低。

妹由異性戀變同性戀

被告妹妹X的創傷報告卻指，X原對被告感到十分生氣，現已變成了厭惡，更因而由異性戀改為同性戀。她現對於男性的接近會感到有壓力，須接受長期精神治療及心理輔導。

官指兄妹不應睡在一起

王官判刑指，本案案情有其嚴重性，兩人為親兄妹，被告不但未有盡責任保護妹妹，更乘機侵犯對方。王官續指，即使X十分依賴及將情感寄託在被告身上，但被告比X年長8歲，面對X不成熟的思維，被告亦應加以糾正，雙方不應再有身體接觸，至少不應每晚亦睡在一起。

斥被告行為有違倫常

王官斥被告的行為有違倫常，濫用了X對其的信任，被告在案發期間重複犯案，行為更是可恥。王官最後考慮到，被告犯案時未有使用暴力或威迫利誘，X現年只有15歲，但仍受事件困擾等，就3項非禮罪判囚2年。

X讀小四時遭被告非禮

案情指，2021年7月29日，當時14歲的X拒絕被告性要求，兩人發生口角，X向母親投訴被告的行為後，事件報警處理。X在的錄影會面稱，首次非禮發生於X小四時，當時沒有穿內褲的X坐在床上，被告用手指摸她的私處；至2021年6月某日晚上，原在睡房玩手機的X拉高上衣露出乳房，被告著她穿好衣服，否則會摸她。X質疑被告不敢摸她，被告幫X拉下上衣，但X之後捉住被告左手摸其乳房；最後於同年7月某日，兩人同睡一床，X捉住被告左手摸她私處，被告再伸手入X短褲及內褲，左右移動食指及中指摸她外陰。

求情指父母管教嚴兄妹成傾訴對象

辯方早前求情指，被告在內地出生，來港後因對父母威權管教感到無助及壓力，漸將感情及注意力轉移到X身上；X亦很大程度依賴被告，兩人成為傾訴對象。X因為網上資訊而對性感到好奇。

案件編號：DCCC 31/2022