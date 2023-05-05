黃桂芬前下屬透過公司戶口洗黑錢近3千萬元　囚4年10個月

「黃氏家族」長兄黃桂芬（後改名黃進一）及二弟黃桂榮捲入一宗詐騙港商的案件，被控串謀詐騙等罪。黃桂芬於2018年獲法庭保釋後，墮樓身亡；黃桂榮和另一人則於2021年被撤控。同案另一名被告、曾任黃桂芬下屬的公司經理，涉透過公司戶口洗黑錢近3千萬元，被控洗黑錢罪名。經理否認控罪，自辯稱黃桂芬曾向他稱，有客戶會把錢存入戶口，但他對戶口被提存逾千次的事並不知情。他早前經審訊後被裁定罪成，案件今(5日）在區域法院判刑。法官張潔宜指洗黑錢屬嚴重罪行，間接鼓勵犯罪及使犯罪得益正當化，惟無證據顯示款項來源、被告的參與程度、組織及精密程度等，終判被告囚4年10個月。

被告葉志偉（43歲），報稱公司經理。他被控於2017年8月至2018年2月期間，以卓越萬利有限公司的名義持有兩個戶口，處理逾2900萬元黑錢。

張官判刑指，涉案共一千多筆款項，牽涉2900多萬元，歷時七個月，但其中一半的款項來自於律師樓，未能確認款項性質，故判刑時僅會考慮總金額的一半。張官續指，無證據顯示涉案款項的來源、被告的參與程度、過程的組織及精密程度等，決定以5年為量刑起點。最後考慮到案件延誤對其家人造成的影響，酌情扣減，終判被告囚4年10個月。

黃桂芬曾被控串謀訛騙，獲保釋後數小時墮樓身亡。(詳看下圖)

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黃桂芬於2018年獲准保釋後 在油麻地一停車場墮樓身亡

黃桂芬(後改名為黃進一)，及其弟黃桂榮，原本被指涉及一宗港商申請1億元人民幣投資基金後，疑遭誘騙到深圳禁錮勒索的案件，兩人原被控串謀詐騙罪。但黃桂芬於2018年被捕提堂並獲准保釋後，即晚在油麻地一停車場墮樓身亡，法庭撤銷其案件；而黃桂榮及同案另一被告，亦於2021年獲控方撤控。案件只餘下本案被告葉志偉須面對審訊。

另葉在庭上透露，案發時他替黃桂芬工作，黃曾向他稱黃旗下的中介公司會轉介客戶向內地銀行借款，但因部份客戶不方便還款，中介公司有時會替客戶先還款，客戶其後再還款給中介，因此會有款項存入涉案的卓越萬利公司的戶口。惟法官張潔宜認為戶口涉不正常運作，涉案公司既無經營業務，亦無持物業，戶口卻有頻繁交易，不接納經理辯解，裁定他洗黑錢罪成。

案件編號：DCCC 864/ 2019