查理斯加冕︱收藏店指與港連繫性低　影響力遜英女王：藏品難升值

英王查理斯三世（King Charles III）的加冕典禮於當時地時周六（6日）舉行，有專賣英國王室紀念品的香港收藏店表示，與去年英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）逝世相比，英王查理斯三世的加冕並未能增加銷量，亦預期藏品沒有升值空間。



店主認為與兩個因素有關，首先是英王剛接任不久，英國官方推出的紀念品種類並不多；另外是英女王對於港人而言身份較為特殊，屬於一種童年回憶，但英王位地位相對較低，只是一種延續，「可能係女王嘅時代一個終結。」



▼5月6日 英王查理斯三世加冕未帶動紀念品銷情▼



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英王剛接任不久紀念品種類不多

專賣英王室紀念品的House of Men，開設在銅鑼灣的樓上舖，店內放滿英王室的銀幣、徽章、旗幟等紀念品，亦展示香港過去數十年的懷舊物品。店主王裕豪自小熱愛舊物收藏，從事設計行業後更鍾情英王室的風格，認為保留了濃厚的古典西式設計，因此在2011年開始創立現在的品牌。

談到英王查理斯三世加冕，由於目前英王剛接任不久，英國官方推出的紀念品種類並不多，「見唔到好多特別嘅嘢為咗查理斯而出。」他又指，雖然英王加冕後會同步鑄製新貨幣，但運往本港需要的一段時間，目前主要分為以下三款：

1. 為刻有頭像的五安士銀幣，面值為10英鎊，售價約7,000港元；



2. 紀念新舊王室交替的銀幣，底面兩邊分別刻上兩代英王的頭像，售價視乎銀幣大小及重量，由百多元至過千元不等；



3. 兩代王室的徽章，售價僅收百多元。



查理斯三世加冕無助銷量及推高價格

王裕豪透露，顧客群以20多歲至50多歲為主，雖然香港與內地恢復通關，但未見內地顧客上門光顧。至於銷量方面，他則透露，英女王伊利沙伯二世逝世時，當時不少顧客到收購店觀賞收藏品當作悼念，並搶購相關郵票及明信片。惟英王查理斯三世加冕卻並未能帶動銷量，「完全睇唔到啲嘢貴咗。我都想佢有升值，但似乎冇呢個機會。」

其實從售價已可得知兩者的差距，例如在1952年至1959年，香港推出當時面值僅一元的英女王紙幣，並非銀幣，價格卻已可達數百元。若該紙幣印刷時間是剛登基的1952年，價格更可高達千多元。

▼5月6日 英王查理斯三世加冕未帶動紀念品銷情▼



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「可能係女王嘅時代一個終結」

王裕豪認為，英女王登基70年以來，已累積了崇高的國際地位，橫跨數個時代，曾會見多國政要；加上她曾是香港的「事頭婆」，對於港人而言身份較為特殊，屬於一種童年回憶，因此非王室支持者亦會愛屋及烏收藏相關品。「細個冇呢個諗法，呢個係我哋女王，不過可能攞個一蚊銀，見到肖像係女王，就會留意到呢個人。」

至於查理斯三世方面，他則直言與港人連繫性相對較低，只是一種延續，影響力遠不如英女王。「可能係女王嘅時代一個終結，香港人嘅連繫性冇咁強。」