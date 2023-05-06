查理斯加冕禮︱細數英王6件事　孩童時期遭欺凌的「孤獨王子」

英王查理斯三世（King Charles III）5月6日舉行加冕大典，這位國王當過70年王儲、一生衣食無憂，但卻有着比他人更孤獨的童年、與父母情感疏離，長大後也經常面對外界質疑，離婚風波更令他形象跌到谷底，至近年才好轉，如今他也面對着另一難關——如何避開爭議、令國民喜歡他。



1. 與父母疏離

英女王伊利沙伯二世還是王儲、未當上女王的時候，與菲臘親王（Prince Philip, Duke of Edinburgh）1948年11月14日迎來他們第一個愛情結晶查理斯。由於伊利沙伯二世要前往海外訪問，履行各種公職，查理斯小時候就長期與母親分離，另一方面他的性格與父親菲臘親王迥異，較為內向、喜歡與植物說話，父親更喜愛的是性格外向的安妮公主（Princess Anne），而不是查理斯。

英國王室傳記作家史密斯（Sally Bedell Smith）在一本關於查理斯的書中寫道，查理斯經常被父親強勢的性格所貶低。查理斯在20歲時曾被問到父親是否嚴厲紀律者、父親曾否叫他「坐下及閉嘴」，他回應稱「一直以來都是」（The whole time, yes.）。

1953年6月的英女王加冕禮上，年僅4歲多的查理斯（中）站在王太后（左）與瑪嘉烈公主（右）之間，照片拍下他露出悶悶不樂神情、單手托腮的一刻（Royal Collection Trust）

2. 遭欺凌的「孤獨王子」

過去英國王室繼承人的教育會由私人教師負責，不過英女王與菲臘親王傾向把兒子送去學校學習，菲臘親王更決定把查理斯送到自己母校、蘇格蘭的高登斯頓公學（Gordonstoun School），但對查理斯來說，這段寄宿時光是他成長時的艱難時期，更是「監獄生涯」。

查理斯在學校的人緣不太好，作為王位繼承人，他經常遭惡霸欺凌，又被同學嘲笑他兜風耳和胖子，據報他形容這時期是監獄生涯，1963年2月，他更向英女王寫信道「我討厭回到這裏、離開所有在家裏的人…… 我在宿舍幾乎睡不着覺，因為我打鼻鼾，我一直被打頭。這絕對是地獄。（It's absolute hell.）」

英王查理斯：1958年，9歲多的查理斯穿着校服回校（Royal Collection Trust）

3. 大學與從軍時期

查理斯1967年入讀劍橋大學聖三一學院（Trinity College），最初攻讀考古學和人類學，至後來再修讀歷史學，並在1970年獲得學位。他之後再開始從軍時期，1971年加入海軍，開始在驅逐艦諾福克號（HMS Norfolk）、米納瓦號（HMS Minerva）等服役，並獲受訓為機師，外界認為他加入海軍是追隨父親腳步，但也有輿論認為他是受到長輩親戚兼「心靈導師」蒙巴頓伯爵（Lord Mountbatten）的影響，蒙巴頓是英屬印度末任總督，曾任英國皇家海軍元帥。

查理斯的服役時期至1976年結束，但他之後也會偶爾駕駛飛機。

英王查理斯：1969年，當時已是威爾斯親王的查理斯（左）在威爾斯的城堡接受英女王（右）正式冊封（Royal Collection Trust）

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4. 與卡米拉的複雜關係

與父親一樣，查理斯也打馬球（Polo），早在1970年，年僅22歲的查理斯正是在溫莎參加馬球比賽時與卡米拉邂逅，兩人墮入愛河。但卡米拉當時與前男友鮑爾斯（Andrew Parker Bowles）糾纏不清的關係，引來王室憂慮，據報蒙巴頓伯爵更認為卡米拉只是「情婦材料」。

在查理斯服兵役期間，卡米拉與鮑爾斯訂婚，之後在1973年結婚。查理斯1981年則把戴安娜（Princess Diana）娶回家，眾說周知的是，婚後查理斯又開始與卡米拉發生婚外情。

英王查理斯：查理斯（中）與他的兩個兒子威廉王子（左）、哈里王子（右），攝於2005年（Royal Collection Trust）

5. 傷害戴安娜的「渣男」

1977年，29歲的查理斯首次見到當時16歲的戴安娜，1981年迎娶戴安娜（Princess Diana）。

在他們訂婚消息公布後的一次電視採訪中，當記者說兩人看來很相愛時，戴安娜回答說「呀，是的，當然。」隨後查爾斯似想開玩笑地回應道「Whatever 'in love' means.（相愛到底什麼意思。）」但戴安娜後來指，這句話讓她深深受傷。

這段婚姻在戴安娜1982年和1984年誕下威廉王子和哈里王子後，很快變得不順。據獲查理斯授權的傳記，他1986年開始與卡米拉展開婚外情。

兩人於1992年分居，1996年正式離婚，至1997年戴安娜在巴黎死於車禍後，查理斯的形象跌落谷底，備受千夫所指。

6. 遭王儲形象掩蓋的藝術家與生意人

查理斯當了70年王儲，也一直活在這個形象之下，但令他的其他方面常遭外界忽略，例如是他在藝術方面的天份，他擅長畫水彩畫，曾表示自己是狂熱的業餘畫家，他的作品不時在各展覽和慈善活動上展出，他也熱愛音樂，懂得彈奏鋼琴、小號與大提琴。

在擔任王儲時，他更有不少「副業」，包括有機農業，他1990年創辦的Duchy Original，現在是英國最大有機食品品牌。

英女王伊利沙伯二世與查理斯2021年3月23日在浮若閣摩爾宮散步。（Twitter@RoyalFamily）

查理斯在1998年的訪問曾向記者休伊特（Gavin Hewitt）表達苦惱指，「在我一生中，人們一直在告訴我該怎麼做。我厭倦了，我的私生活已成為一種『產業』，人們從中賺錢。我只是想要一些安寧。」