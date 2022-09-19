英女王逝世｜英領事指逾萬港人弔唁　稱事頭婆曾對港流露獨特情感

英女王伊利沙伯二世逝世，今（19日）舉行國葬。不少港人連日來前往位於金鐘的英國駐港領事館悼念。

英國駐香港總領事戴偉紳下午透過影片向港人致謝，他指至今已有逾1.2萬人到領事館內簽署弔唁冊，對港人耐心有序排隊深受感動。至於源源不絕的獻花致意，他表明將設法保存眾人心意。

他又透露，幾年前曾與英女王會面，「言談間她流露出對香港的認識及獨特情感」，形容港人與被暱稱為「事頭婆」的女王陛下相知相惜。戴偉紳更特別以廣東話向港人致謝：「感謝你哋嘅支持，以及對女王嘅敬意。」



戴偉紳指，英女王一直致力投身英國及國際公共事務，在多變對的世界中屹立不倒，他又稱，很多人稱英女王是最偉大的外交官，更是首位到訪中國的英國君主，亦曾於1975年及1986年到訪本港，「展現她對這個城市的尊重及愛護」。他又提到，曾與其丈夫幾年前與英女王會面，「言談間她流露出香港的認識及獨特情感。」他形容港人與被暱稱為「事頭婆」的女王陛下相知相惜。

戴偉紳指，英女王是首位到訪中國的英國君主，亦曾於1975年及1986年到訪本港，「展現她對這個城市的尊重及愛護」。(英國駐港領事館影片截圖)

戴偉紳指，曾與其丈夫幾年前與英女王會面，「言談間她流露出香港的認識及獨特情感。」(英國駐港領事館影片截圖)

他又特別提到，過去一周，港人耐心有序的靜候及肅敬的致意，「我們深受感動」，他又感謝眾人在炎熱天氣下，在長達數小時的輪候隊伍中等候，親身在弔唁冊留下個人悼詞，他又特別以廣東話及配上口語字幕向港人致謝：「感謝你哋嘅支持，以及對女王嘅敬意。」



他又表示，將準備收看英女王的國葬，靜靜紀念她的一生，「這是一個歷史時刻，對大家而言，更是傷感的一刻。」戴偉紳又提到，過去16年，有幸擔任其駐外大使及總領事，其在位70年對屢行公職及服務的承諾，使其獲得啓發和學懂謙卑。

英國駐香港總領事館今日最後一天開放公眾弔唁，今早九時開放前，已有大批市民到場排隊，現場人龍至香港公園近高等法院入口，最少逾千人輪候，並已於中午截龍。多名市民帶同花束到場獻花，向英女王表達敬意，領事館門前形成壯觀花海，不少人駐足拍照留念，亦有市民自發擺放悼念照片，及向途人派發自製紀念品。英國駐香港總領事館隨後在公眾悼念活動結束後默哀，向英女王表達敬意。

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