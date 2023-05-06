港協冰協6度互駁　江玉歡批雙方管治同有問題　促港府叫停鬧劇

香港冰球代表隊2月在波斯尼黑出賽時播錯國歌風波不斷發酵，香港冰球協會周四（4日）傍晚向港協提交報告起，港協與冰協在48小時內6度互相反駁。立法會議員江玉歡形容事件已由嚴肅議題演變成鬧劇，港協和冰協也無做好企業管治，港協出事後「賴落下面」，針對領隊關婉儀，或會嚴重打擊運動員士氣。江玉歡促請政府應介入「叫佢哋收口」令事件受控，再引導雙方化解爭端，令運動回歸正軌。



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立法會議員江玉歡。（資料圖片／梁鵬威攝）

江玉歡表示，對近兩天再見到港協和冰協隔空交火，爭議發酵兩個月仍未平息深感驚訝，認為若事件糾纏數個月仍在原地踏步，便非單純事件本身問題，而是處理手法出問題，「如果喺一件事上面都處理到咁，點令到我哋有信心，我哋係可以成功推廣運動呢？」

要解決件事就去解決件事，唔好針對個人，如果嗰個「個人」，我哋真係覺得佢唔合表現嘅，就唔係𠵱家攞出嚟講，我哋要有現代管理嘅水準。 立法會議員江玉歡

她續指，港協指控冰協的問題理應存在已久，變相是港協一直無做好管治角色，在發生問題後亦無負上任何責任：「有事嘅時候，唔通你賴落下面嗰個度？你要一力承擔，如果唔係咩叫做管理？」她形容事件就如企業管治一樣，平日要做好管理，解決下屬失誤。

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江玉歡指，冰協已承認有不足，冰球隊隨後的比賽亦無再出現播錯國歌的失誤，認為當局應「向前看」，讓運動回歸運動，但爭議卻愈趨白熱化，令本應嚴肅的國歌處理問題，變成港協和冰協代表互相指罵鬧劇，「戥啲運動員覺得好痛心」她建議政府介入「叫佢哋收口」令事情受控、將傷害減到最低，然後再引導雙方認真處理：「可唔可以將呢個劇本暫時停咗佢？呢個好影響運動員嘅士氣。」

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