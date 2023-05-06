冰協主席首開腔　轟港協秘書長如審犯　公開被指不尊重運動員謄本

香港冰球隊「播錯國歌」事件周五（5日）白熱化，港協暨奧運會義務秘書長楊祖賜直指冰協周四（4日）提交的報告有失實之處，他否認在3月23日與冰協的會議上作出對運動員有欠尊重的言論，更指有關指控造成公眾對港協暨奧委會極大誤解。



冰協主席簡揚傑周六（6日）凌晨打破沉默，事件以來首次開聲，在公開聲明中批評楊祖賜「不斷以一個高壓審犯一樣的態度處理此事」。他更公開3月23日會上被指對運動員有欠尊重的言論的錄音文字謄本，當時簡說在波斯尼亞的成績都不差，在U18組尚取得第二，楊即問有幾多少隊參加，當得知只有4至6隊時，楊即說「咁咪係囉，我哋成日帶隊參加呢啲比賽，十隊以內都會有......」。簡揚傑批評說：「好難唔令人諗你係唔尊重運動員 。」



▼3月23日 冰協主席現身與港協暨奧委會管理層會面▼



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港協暨奧委會與冰協在3月2日錄音文字謄本

冰協主席簡揚傑：今次其實我哋成績都唔差，我哋都有機會攞到冠軍，不過唔好彩爭少少攞到第二（U18）



港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜：幾多隊參加



冰協主席簡揚傑：4...(U18是四隊）



冰球代表隊領隊關婉儀：6隊今次（播錯國歌的男子世錦賽是6隊）



港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜：咁咪係囉，我哋成日帶隊參加呢啲比賽，十隊以內都會有....



▼2月28日 世界冰球錦標賽播錯香港所屬的中國國歌▼



楊祖賜記者會披露簡揚傑不願溝通過程

港協暨奧運會義務秘書長楊祖賜周五在記者會臚列冰協領導層不願與會溝通：

．播放國歌出錯事件（2月28日）發生後，楊祖賜3月3日以短訊向冰協主席簡揚傑提出透過電話溝通，以了解事件詳情，當時獲回應表示會回覆；

．惟直至3 月5日，簡以錄音短訊回覆楊，表示要待領隊回港後才作交代，並且提出由於警方已介入調查，拒絕提供資料；

．在冰協於3月10日提交書面報告之前，楊多次透過短訊向簡查詢冰協如何向賽事主辦機構提供國歌、有否書面確認收妥等，希望對方能夠釐清基本事實，但對方均沒有回應；

．直至在事件發生後超過三個星期（3月23日），簡才答應出席與港協暨奧委會的會面。

指摘楊祖賜以個高壓審犯一樣的態度處理

簡揚傑周六凌晨反擊，「作為主席，我一直唔想講咁多，因為覺得有錯認咗就算。畢竟領隊關小姐未能成功將載有國歌的寄憶棒交到主辦單位人士後完成核實是鐵一般的事實。」不過當看到作為輔警總監的楊祖賜的處理手法，決定打破沉默，是事件以來首次開聲。

當見到楊秘書長（楊祖賜）不斷以一個高壓審犯一樣的態度處理此事及不停地質問已在當地不斷有竭力嘗試過完成以上任務的領隊時」，我本人 (同樣是一般普羅巿民而已) 實在不能再沈默！ 冰協主席簡揚傑

為關婉儀不值 斥港協「審犯恐嚇式質問」致回應不全面

簡揚傑表示，由於指引中寫明領隊須負責交代，關婉儀在這三個月以來受到極大壓力 。「佢已有盡佢嘅努力去做及在失敗而事發後去配合作解答。」他指作為輔警總監的楊祖賜，應該清楚知道遇到這樣一件事，需要求受查方提供甚麼資料，「而關小姐卻只是在極度惶恐及抱有歉意下盡力去答。當大家在會上追問時，關小姐又會盡力再回想後再多給資料。但換來的卻是一句毫無同理心及令人遺憾的『 「講咗當做咗』 ！」

他認為如果港協一開始不是靠 「六十年代的審犯恐嚇式質問」，而是以有心去了解清楚整件事的方式去與關婉儀把事件慢慢疏理出來的話，「我深信關小姐唔會答到一忽忽。」

相反，如果關小姐一開始就可以在審犯式的巨大壓力下斯斯然講到咁detail（仔細）， 我反而會懷疑是否有一點兒深謀遠慮。正正因為佢係一個普通巿民，亦問心無愧，更是一個對運動有熱誠的普通巿民，所以才可頂得住咁耐的審問！ 正如楊秘書長一開始係咁迫我，我都講唔到細節比（畀）佢聽，因為我當時係冇機會問，咪唔知囉。唔係以大壓細就可解決所有問題。 冰協主席簡揚傑

簡揚傑提及3月23日的會議上，楊祖賜於40分鐘入面，有35分鐘都不是講述事件，「只係引述一啲錯誤資料去指控我哋，又點會知件事來龍去脈？我本人自己不是一個紀律部隊出身的普通巿民，也懂得等待同事驚魂甫定後才問她詳情，再見她被長時期質問的處境下以同理心搵個律師慢慢協助她疏理事情始末，等佢放鬆心情去講番件事。」

指楊祖賜在會議中問及有多少隊參加比賽

簡揚傑說，即使世界冰聯及波斯尼亞和黑塞哥維那冰協已經承認他們不是，但楊祖賜都覺得是冰協一面之詞，「會面時一開始嘅錄音已說明一切！也許如果他唔記得的話，他應該盡責的自己聽番，又或向外公佈，或由冰協主動公佈！」

楊祖賜在記者會上，就冰協於4月6日向傳媒發放的回應中指港協暨奧委會在3月23日會面期間，曾作出不尊重香港運動員的言論，楊反駁此說法完全失實，並造成公眾對該會極大誤解，當天已向傳媒澄清並無此言論。

簡揚傑公開該段會議錄音文字謄本，是他、楊及關三人的對話。簡講及該次港代表隊在U18組的賽事中表現不遜色，「我哋都有機會攞到冠軍，不過唔好彩爭少少攞到第二。」楊隨即問該組有多少隊參加，他及關婉儀答4至6隊後，楊祖賜即說「咁咪係囉，我哋成日帶隊參加呢啲比賽，十隊以內都會有........」。

簡揚傑認為港隊取得第二名，「唔係應該恭賀？點解會問『有幾多隊』，同埋『咁咪係囉』。」

好難唔令人諗你係唔尊重運動員囉。 冰協主席簡揚傑

▼5月5日 港協暨奧委義務秘書長反駁冰協報告▼



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港協暨奧運會義務秘書長楊祖賜周五在記者會上，直指冰協報告有失實之處，當中最大爭議在於冰協在報告中提到有試圖將USB交予賽事方，楊祖賜則指在3月23日會議中，冰協「無準備USB交畀對方」。但港協指引，領隊必須把一份儲存正確國歌的硬件（電腦硬碟或 USB）及一面區旗交予賽事主辦機構。

冰協冰球領隊關婉儀傍晚回覆指，當日會議是向楊祖賜表示，第一次「偶然」見到波斯尼亞主辦方職Mirzet Hodzic時，手上無國歌USB手指，因為她本人及球隊的一部份裝備行李，仍在旅遊巴 (Team Bus) 上，所以當時的確無國歌USB手指在手。關婉儀表示，在第二次會面時、即4小時後已帶同USB，但對方拒收。她強調報告所述是真實情況，指相信楊祖賜「可能一時間未有充分時間消化」產生誤解。

▼4月11日 香港女子冰球隊凱旋返港▼

