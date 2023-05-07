回鄕證｜5.8起延長過去三年證件有效期　港鐵准持證人購高鐵票

國家出入境管理局上月底宣布，明日（8日）起延長港澳居民來往內地通行證（即回鄉證）有效期，僅限證件有效期限在2020年1月1日至2023年12月30日人士，有效期限將自動延長至今年12月31日。

港鐵公司因應該安排，經與內地相關部門跟進後宣布，持有上述期限回鄉證人士，均可透過「12306」網站及手機應用程式、西九龍站或指定代理，購買高鐵車票。



▼4月27日 中旅社九龍西中心大批市民等候辦回鄉證▼



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港鐵今日（7日）表示，經與內地相關部門跟進，有關安排於明日（8日）起生效，至今年12月31日，持有相關回鄉證的乘客可透過下列途徑購買高速鐵路（香港段）車票：

•12306官方網站及手機應用程式

•指定代理•香港西九龍站票務櫃位

配合上述安排，港鐵會在高鐵西九龍站加派人手協助乘客，並透過不同渠道發放相關資訊，以及加強站內的廣播及資訊提示，方便乘客購票。

出入境管理局4月28日宣布自5月8日起延長港澳居民來往內地通行證有效期。（出入境管理局網頁）

獲延長有效期回鄉證 僅限有效期在2020年元旦起

據4月28日出入境管理局通告指，2020年疫情發生後，部份港澳居民未能及時辦理回鄉證到期換發手續，目前兩地口岸已全面恢復人員往來，港澳居民來往內地需求激增，當地受理辦證機構出現排隊預約周期較長的問題。因此管理局決定，對證件有效期限截止日期為2020年1月1日至2023年12月30日的回鄉證，有效期限延長至2023年12月31日。

持證人持用上述回鄉證原件，可以持證正常辦理出入境邊防檢查手續來往內地；入境內地後，允許前往就近的縣級以上公安機關出入境管理部門申請換發回鄉證。

▼4月2日 高鐵站人流絡繹不絕▼

