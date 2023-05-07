港府促Google刪183項目　包括「羊村」繪本　近五成無移除

科網巨擘Google發表最新一期《資訊公開報告》，港府去年下旬向Google提出56次「移除要求」涉及183個項目，主要集中在YouTube，當中有55個項目與「國家安全」有關，Google期內應港府要求移除了約四成項目，包括「高官投資廣告」，不過有近五成項目未有採取行動，當中有3個涉及《羊村》書籍的Google雲端硬碟資料夾網址（Google Drive）。



《香港01》記者從網絡上仍搜尋到與《羊村》有關的Google Drive。行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，《羊村》涉及煽動罪，市民切勿分發，否則違法。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，網絡資源可以無限備份，形容是「覆水難收」，須兩地政府及網絡供應商共同處理。



警方表示，任何人發布、分發、展示或複製煽動刊物，又或輸入煽動刊物，甚至是無合法辯解而管有煽動刊物，即屬犯罪。警方呼籲市民與「涉嫌違反《香港國安法》或其他香港法律的非法行為，劃清界線」，以免承擔不必要的法律風險。 警方又指，要求社交平台或網站刪除資料是按照相關法例、程序及守則行事。



根據Google資訊公開報告，香港政府在2022年6月至12月期間，提出56次「移除要求」，涉及183個項目，當中55個項目涉及「國家安全」，52項涉及「隱私權和安全性」，其餘與「冒用他人身份」、「欺詐」、「管制商品和服務」等有關。

香港警方曾要求Google移除《羊村》書籍的網上資源。（Youtube@杏壇放送學院 Hang Ten Collage）

去年下旬刪80項目涉「高官投資騙局」

Google期內應港府要求移除80個項目，佔整體43.7%，警方曾要求移除26則Google Ads廣告，涉及冒用高官身份欺騙及竊取個人資訊，Google應要求移除19則廣告，6則審查期間遭移除，1則未能找到。

警方亦曾要求Google從Google Play下架兩個虛假兼職App及1個偽造加密貨幣交易平台，Google將其中兩個下架，1個未能找到。

Google：未依要求移除內容原因有很多

同期，Google未有應港府要求對88個項目採取行動，佔整體48.1%，Google披露曾收到警方要求移除涉及《羊村》系列書籍，包括3個Google Drive及1個Google協作平台網頁，警方表示相關資料經區域法院判定為煽動性刊物 (DCCC 854/2021)，而根據香港法例第 200 章《刑事罪行條例》規定，展示或翻印相關內容屬於犯罪行為。

Google經審視後指出，並未針對這些 Google Drive採取行動，至於協作平台網頁，至今年1月起已找不到相關內容。Google未有進一步解釋原因，但強調未依要求移除內容的原因有很多。舉例來說，某些要求可能不夠明確，因此不確定政府機關希望 Google 移除哪些內容 （例如要求中未列出網址），或者該內容可能已由作者自行移除，而要求中附上的法院命令並不一定會直接強制 Google 採取任何行動。

網上仍然有Google Drive 載有《羊村》相關文件。（Google Drive 截圖）

湯家驊：英國立「網絡法」具阻嚇惟港需研究

行政會議成員、資深大律師湯家驊指出，《羊村》案經法庭審訊後，裁定涉及「煽動罪」，會對警方及不同階級造成仇恨，市民如果分發書籍，有機會觸犯煽動罪，提醒切勿以身試法。

湯家驊表示，若網絡服務商非本港司法管轄區內運作，執法上存有難度，參考英國例子，當地正就《網絡安全法》立法，網絡服務商若違反法例，有機會承受全球性罰款，雖然條文具有阻嚇力，但不少科網巨頭表明可能撤出當地市場，「咁香港又適唔適用呢？香港係咪願意無晒facebook、Google呢？需要詳細討論及研究。」

行政會議成員、資深大律師湯家驊（資料圖片）

方保僑：網上資源不斷備份覆水難收

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，Google不移除網絡資源原因眾多，難以作出判斷，但他認為，檔案一旦放上網，就可能會被不同人士備份，牽涉層面極廣，「啲嘢擺咗上網，就覆水難收，法例只喺某啲地方適用，但網絡世界係一個地球村，如果有人喺外國備份，係違反香港法例，但未必違法當地法例」。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑（資料圖片／夏家朗攝）

警方回覆查詢指，不會就個別案件作出評論。 警方指，在調查各類型案件時，會向有關人士或機構（包括互聯網服務供應商）要求提供資料或作出配合，有關要求均按照相關法例、程序及守則行事。 而根據法例，任何人刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示或複製煽動刊物；或輸入煽動刊物；或無合法辯解而管有煽動刊物，即屬犯罪。

警方呼籲市民「與涉嫌違反《香港國安法》或其他香港法律的非法行為，劃清界線，以免承擔不必要的法律風險」。