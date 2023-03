創科局稱已改關鍵字助Google認國歌　惟最新搜尋仍以反修例歌先行

國際賽事播錯國歌事件接連發生,創新科技及工業局最新經立法會資訊科技及廣播事務委員會回覆指,資科辦一直從技術層面,就特區政府網頁有關國歌的正確資料的搜尋結果排名進行優化工作,包括在網頁內容增加相關詞彙、標題文字和內容摘要等,指近期特區政府包含國歌內容的網頁在搜尋結果首頁的位置已見提升。



不過,不論Google或YouTube搜尋「香港國歌」或「Hong Kong National Anthem」,出示的結果都是以反修例歌曲《願榮光歸香港》為主,《義勇軍進行曲》都可要向下尋找才會找得到。



在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽第三級別賽事,香港男子隊在分組賽出戰伊朗大勝,賽後播國歌時出錯播錯反修例歌曲《願榮光歸香港》。(YouTube截圖)

創新科技及工業局書面回覆議員時表示資科辦一直從技術層面,就特區政府網頁有關國歌的正確資料的搜尋結果排名進行優化工作,指會持續監察谷歌搜尋器對搜尋國歌相關詞策(包括中英文)的結果,並就包含國歌內容的特區政府網頁進行技術優化。

局方指有關操作包括在網頁內容增加相關詞彙、標題文字和內容摘要;亦改善闢鍖宇詞組配搭、增加網站標籤、使用結構化資料、使用文宇連結替代圖片或動畫連結、以及增加網站連結等。而近期,特區政府包含國歌內容的網頁在搜尋結果首頁的位置已見提升,又強調因應谷歌搜尋器的演算法不時調整,會持續進行優化工作。

回覆中又指創新科技及工業局1月會見Google亞太區高層時,雙方均同意繼續溝通,尋求妥善的方式解決問題,以令Google搜尋器向其服務使用者傳達正確的國歌資訊。

今日在Google及YouTube進行搜尋,現時Google搜尋香港國歌的第一個結果為「香港國歌」的維基百科頁面,而第二個結果則是「願榮光」的維基百科頁面;而若以英文搜尋Hong Kong National Anthem,第一為「Glory to Hong Kong" - Anthem of The Hong Kong Protests [ENGLISH LYRICS]」、第二個結果為「Anthem of the Hong Kong protests — "Glory to Hong Kong"」,兩者均為「願榮光」,第三個結果才是由香港特區政府新聞處上載的「Hong Kong SAR | National Anthem (Connection) March of the Volunteers | Emblem/Flag」

在Youtube中以中文搜尋香港國歌,第一個結果會為「《願榮光歸香港》管弦樂團及合唱團版 MV」,而其他亦是新聞報導,不見《義勇軍進行曲》。至於以英文搜尋Hong Kong National Anthem,結果上首5個結果均為「Glory to Hong Kong」或新聞報導,要在第12個結果才有《義勇軍進行曲》。