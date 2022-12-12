鄧炳強指Google拒將國歌在搜尋結果置頂：係咪欠香港市民一個交代

近日多場國際賽事播錯香港國歌為《願榮光歸香港》，港府早前表示會就事件開啟刑事調查。保安局局長鄧炳強今（12日）表示，現階段沒有證據證明香港的運動員及職員涉事。

目前於Google網頁搜索「香港國歌」字眼時，搜尋結果仍顯示歌曲《願榮光歸香港》，鄧炳強表示，港府曾與Google交涉，但對方以演算法為由，拒絕把正確資訊在搜尋結果中置頂，認為相關說法匪夷所思，「係咪欠香港市民一個交代？香港人唔會接受。」



他又提到早兩周由內地發起的白紙抗議，認為在保安局作出呼籲及警告後，鼓吹市民參加相關活動的聲音有所減少，認為是香港整體市民「打擊危害國家安全的成功例子」。



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近日多場國際賽事播錯香港國歌為《願榮光歸香港》，港府早前表示，會就事件展開刑事調查。保安局局長鄧炳強今（12日）見記者時被問到調查進度時表示，現階段沒有證據證明香港的運動員及相關職員涉事。

鄧：Google以演算法為由拒絕將正確資訊置頂

目前於Google網頁搜索「香港國歌」字眼時，搜尋結果仍顯示歌曲《願榮光歸香港》，故港府早前已向Google提出嚴正交涉。鄧炳強表示，Google以演算法為由，拒絕把正確資訊在搜尋結果中置頂，認為相關說法匪夷所思，「係咪欠香港人一個交代？香港人唔會接受。」

內地於上兩周發起白紙抗議，保安局局長鄧炳強早前曾表示，過去數天在大專院校或街頭上，有以紀念烏魯木齊事件為名，試圖煽動針對中央的活動，有關人士使用統一道具，當中包括2019年「黑暴」的積極份子。他指有人在以「反華為主的社交平台」策動活動，形容活動具有高度組織性。

他今日再度被問及事件時，強調在保安局作出呼籲及警告後，鼓吹市民參加相關活動的聲音有所減少，認為是「香港整體市民打擊危害國家安全的成功例子。」