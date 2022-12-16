曾志豪評論文章指要求Google改國歌搜尋結果不科學　政府表遺憾

《明報》今日（16日）刊登一篇由前港台節目《頭條新聞》主持曾志豪撰寫題為「以科學讓Google安心出行」的評論，作者指近日撤銷市民進入處所時必須掃描「安心出行」場所二維碼的措施，及要求Google就錯誤搜尋結果作出糾正，均非按科學精神。



政府今晚（16日）發聲明，指相關評論「突顯作者雖自稱時事評論員，卻未能清楚認知事情的嚴重性」，對此表示遺憾。發言人表示，認為相關評論偏頗，混淆視聽，批評作者借用其他例子，企圖與是次國歌事件損害民族尊嚴的事件相提並論，「引喻失義，必須指正」。



曾志豪今日在《明報》的評論文章提到，近日本港取消掃「安心出行」，指決策過程充滿政治計算，偏偏欠缺科學論證。他表示，現在每日新冠確診數字破萬，比起過去的高峰期還要高，亦在此時放寬防疫措施，「為什麼現時確診數字比『共赴黃泉』論還要高的時候，卻突然放棄盧局長推崇備至、好有用的安心出行？」

他又在文章提到，Google搜尋出現「錯誤香港國歌」亦是如此，認為科學精神是了解網絡搜尋引擎的運作演算原理從中找出解決方法，「但現在各級官員都殺氣騰騰，差點便想捉拿科技公司歸案，甚至希望Google更改搜尋結果。」他續指，搜尋引擎本來就只是反映網上的生態環境，如搜尋器輸入「太子站」，出來的結果許多都跟2019年「831 事件」有關，認為要求改國歌搜尋結果是不科學的精神，「就像取消安心出行一樣，只講結果，不問原因；不能安心，只能擔心。」

前港台主持人曾志豪「以科學讓Google安心出行」發表評論文章，指港府要求Google就錯誤搜尋結果作出糾正，均非按科學精神。（資料圖片）

政府晚上以「特區政府」發出聲明，對該評論表示遺憾，批評內容偏頗，混淆視聽，強調政府一直本着科學為本、精準抗疫、風險可控、便民利民的精神，因應疫情發展適時調整各項措施，最近撤銷市民進入處所時必須掃描「安心出行」場所二維碼的要求也是基於同一考量。

發言人又呼籲巿民繼續善用該流動應用程式，政府亦會繼續因應疫情的最新發展，按照科學數據分析等因素，持續精準地調整和優化防疫抗疫措施，讓市民的日常生活和經濟活動在風險可控的情況下繼續有序復常。

保安局局長鄧炳強早前指，Google不更改搜尋結果是欠了香港人一個交代。（資料圖片／夏家朗攝）

至於搜查香港所屬國歌方面，政府發言人表示，中華人民共和國國歌只有《義勇軍進行曲》，任何人企圖用其他歌曲去混淆，都是不對的，「作者認為網絡搜尋引擎有運作演算原理，政府官員要求Google更改搜尋結果不是科學精神，突顯作者雖自稱時事評論員，卻未能清楚認知事情的嚴重性。」

發言人批評作者借用其他例子，企圖與是次損害民族尊嚴的事件相提並論，引喻失義，必須指正，重申每個網絡搜尋引擎都有其獨特演算法，但當這些自動的演算法令至出現將一首和「港獨」示威有密切關連的歌曲錯誤顯示為國歌時，予以糾正是應有之義。